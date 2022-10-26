Вчителі-зрадники на Запоріжжі змушують дітей відмовитися від української мови

Російські окупанти продовжують русифікацію на захоплених територіях України. До цього залучають і вчителів-колаборантів.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупантів знову спіймали на брехні. Так, на Запоріжжі вони не дозволяють дітям вчитися рідною мовою.

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Колаборанти змушують дітей відмовитися від української мови

Школярам Бердянська, уточнив Федоров, педагоги-зрадники кажуть відмовитися від вивчення української мови та літератури. При цьому пропонують писати відповідні заяви.

Не за горами такі ж заяви і від мелітопольських колаборантів,

– додав Федоров.

За словами мера Мелітополя, усі обіцянки гауляйтерів про те, що діти на окупованих зможуть вивчати рідну мову, очікувано виявилися брехнею.

Яка ситуація у школах

Мер Мелітополя Іван Федоров в етері національного телемарафону також розповідав про те, школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.

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Як окупанти ставляться до місцевого населення Окупанти до місцевого населення ставляться, як до тварин. Приходять до будинків, вибивають двері, беруть мешканців у полон. Протягом останніх двох тижнів, уточнив очільник міста, забрали сотні людей. Натомість відпустили одиниці. Із запровадженням Росією воєнного стану терор буде тільки посилюватись, вважає мер Мелітополя.

Яка ситуація зараз на Запоріжжі: коротко