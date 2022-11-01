Оголосили канікули: окупанти хочуть вивезти українських дітей до Росії
Росіяни продовжують тероризувати місцеве населення на окупованих територіях України. Не шкодують навіть дітей.
Мер тимчасово окупованого Мелітополя в ефірі національного телемарафону розповів, як росіяни знущаються з українських дітей. А також повідомив, що окупанти збираються їх вивозити в Росію.
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Окупанти хочуть вивезти дітей до Росії
Федоров наголосив, що окупанти влаштували справжній терор у Мелітополі. Зокрема знущаються з українських дітей.
Відучора у Мелітополі росіяни оголосили канікули й наших дітей намагаються вивезти до окупованого Криму, Краснодара або інших регіонів Росії,
– повідомив Федоров.
Також він уточнив, що окупанти вже чинили так на інших захоплених територіях. Зокрема, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам'янки й досі не повернули їх.
Як триває навчання в окупації
Мер окупованого Мелітополя також розповів, як вчаться діти у школах міста. За його словами, учні приходять до школи, окупанти їх обшукують. Під час уроків не можна виходити на вулицю. Батьків до шкіл не пускають.
Навіть вчителі, які стали колаборантами, наголосив Федоров, тікають з тимчасово окупованого Мелітополя. У місті вже закрили дві школи, бо нема кому викладати.
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Яка загалом ситуація у Мелітополі
- На захоплених територіях України російські окупанти й надалі змушують вчителів русифікувати дітей. Чимало педагогів погоджується і відповідно стає колаборантами. Однак успішний контрнаступ ЗСУ змушує зрадників кидати свої робочі місця. Адже вони добре знають, що після деокупації їм загрожує покарання за зраду.
- Російські загарбники офіційно вводять так звану "військову цензуру" на тимчасово окупованих територіях. Мирних жителів позбавили свободи спілкування і доступу до правдивої інформації.
- На сьогодні також фіксують на всіх тимчасово окупованих територіях посилення терору.
батьків під час навчального процесу не пускають до школи й двері також на весь день зачиняють.
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Федоров переконаний, що у школах в тимчасово окупованих населених пунктах навчальний процес "взагалі неможливий".
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Українська влада міста всіляко рекомендувала батькам не вести своїх дітей до шкіл.