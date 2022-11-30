Усе через навчання: росіяни на окупованих територіях тероризують дітей та їхніх батьків
Джерело:Центр національного спротиву
Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують тероризувати сім'ї, у яких є діти. Зокрема ті, де є школярі.
Окупанти намагаються з'ясувати, у яких школах вчаться діти. Адже агресор активно насаджує російську освіту.
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Росіяни перевіряють, де вчаться діти
Так, окупанти намагаються змусити мешканців загарбаних територій України віддавати своїх дітей до російських шкіл. Тож росіяни на півдні перевіряють дітей, якщо ті перебувають в навчальний час на вулиці. Також, чи навчається дитина в російській школі, перевіряють завезені з Росії лікарі під час медоглядів.
У дітей та їхніх батьків перевіряють і телефони на встановлення додатка української онлайн-школи. Водночас росіяни обіцяють одноразові виплати у сумі 10 тисяч рублів, якщо родина погодиться віддати дитину до школи окупантів,
– повідомили у Центрі національного спротиву.
Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків. Туди завезли вчителів з Росії і насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації.
Раніше росіяни почали перевірку знання українськими дітьми гімну ворога та встановили окупаційні символи в школах.
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Як триває навчання на Херсонщині
- Міністр Шкарлет наголосив, що українська освіта не зникала з Херсонщини: діти вчилися навіть під час окупації.
- Загалом на території області є 383 заклади освіти. 14 з них – повністю зруйновані, 81 – пошкоджений.
- У 157 школах вчиться близько 65 тисяч учнів.
- Частина дітей перебуває, на жаль, ще на тимчасово окупованих територіях Херсонщини – у 4 громадах.
- Загалом Херсонщина – зараз небезпечна територія. Більшість закладів освіти розграбовані та заміновані. Зараз можлива тільки дистанційна форма освіти, адже тривають обстріли.
- Очільник Херсонської обласної військової організації Ярослав Янушевич повідомив, що загарбники на окупованій території тероризують зокрема ті сім'ї, у яких є школярі. При цьому перевіряють, у яких навчальних закладах вчаться діти.
- Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону недавно розповів, що у школах росіяни палили українські книжки і знищили меблі, закуплені для Нової української школи. При цьому окупанти селилися у найкращі приміщення, зокрема у школи. Згодом їх понівечили.