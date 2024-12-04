Переможниця вражає: оголосили результати Радіодиктанту національної єдності – 2024

В Україні 4 грудня оголосили імена переможців цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. Без жодної помилки текст написала Христина Гоянюк зі Львова.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на прямий ефір Українського радіо. Пані Христина – багаторазова переможниця, яка щороку впродовж 24 років бере участь у написанні та не пропустила жодного Радіодиктанту.

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Хто став переможцем Радіодиктанту – 2024

Однієї помилки у тексті диктанту не припустився ніхто. А от всього двох помилок припустилися кілька учасників:

Тімічева Наталя;

Бондар Андрій (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області);

Перещ Юлія (з Остерського ліцею №1 Остерської міської ради Чернігівської обл.);

Крячко Дарина;

Рубежанська Наталія.

Кординаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько, що учасники диктанту часто надсилали листи з текстами, додаючи слова подяки, захоплення як самим текстом, так і читцем.

Багато листів отримали із небезпечних зон, зокрема: Покровська, Сум, смт Черкаського (Донецька область), Костянтинівки (Донецька область), Лиману (Луганська область), Херсона, Слов'янська, Луганська, Дружківки (Донецька область), Краматорська,

– зауважила Шелудько.

І повідомила, що найстаршому учаснику Радіодиктанту – 2024 – 99 років, а двом наймолодшим – по 7.

Загалом на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів. Більшість – електронною поштою. При цьому з-понад 30 країн.

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