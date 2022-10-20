Пес Патрон та Монатік проведуть спеціальний урок для школярів: чого вчитимуть
Джерело:ДСНС
Через війну багато українських школярів навчаються дситанційно. Однак це не означає, що їхнє навчання не варто зробити ще пізнавальнішим і кориснішим.
На сьогодні, у час війни, особливо важливою є інформація про безпеку. Школярі мають знати хоча б елементарні правила поведінки у критичних та небезпечних ситуаціях.
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Пес Патрон та Монатік вчитимуть учнів безпеки
Аби зацікавити школярів вивчити правила безпечної поведінки, варто показати їм інтерактивний онлайн-урок за участі пса Патрона та Монатіка. Його розробила UNICEF Ukraine, ДСНС за підтримки МОН.
Урок з мінної безпеки для школярів
Цей онлайн-урок з мінної безпеки містить цікаві завдання за участі пса Патрона, Дмитра Монатіка та рятувальника ДСНС. Рятувальники при цьому наголошують: цей урок справді може врятувати життя.
Триває урок 15 хвилин. Цікаві завдання, вправи, мультиками та відео дадуть змогу учням запам'ятати усі правила безпечної поведінки.
Що учень дізнається під час уроку
- як визначати та розпізнавати вибухонебезпечні предмети;
- в яких місцях вони можуть приховуватись;
- які маркувальні знаки попереджають про них;
- яких правил безпечної поведінки дотримуватись, якщо побачив міну чи боєприпас.
Де переглянути урок з мінної безпеки
- Урок з мінної безпеки для початкової школи можна переглянути посиланням https://bit.ly/3EY7aQr.
- Для середньої та старшої шкіл – за цим посиланням https://bit.ly/3TATDCo.
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Скільки має тривати урок під час онлайн-навчання
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що є визначений час для онлайн-занять в умовах воєнного стану для різних класів.
Так, діти повинні вчитися онлайн таким чином:
- 1 – 2 класи – два уроки по 30 хвилин або три – по 20 хвилин;
- 3 – 4 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 30 хвилин, або чотири – по 20 хвилин;
- 5 – 6 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 35 хвилин, або чотири – по 25 хвилин;
- 7 – 9 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 40 хвилин, або чотири – по 30 хвилин, або п’ять – по 25 хвилин;
- 10 – 11 класи – три уроки по 45 хвилин або чотири – по 35 хвилин, або п’ять – по 30 хвилин, або шість – по 25 хвилин.
Якщо дитина перебуває за кордоном
Для учнів, які через війну виїхали за кордон та здобувають освіту у другу зміну, також є свій режим. У таких школярів уроки в українській школі мають починатись не пізніше 16:00 години. До слова, для учнів 1 – 4 класів допустимою є організація занять у другу зміну.