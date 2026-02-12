Українці у мережі влаштували дискусію щодо того, чи варто дітям носити книжки у школі. Чи навпаки – варто сподіватися на гаджети.

Дискусію спровокувала дописом у Threads Ольга Ліщенюк. Вона мати школярки.

Чи варто учням носити підручники до школи?

Жінка розповіла, що її дитина не носить підручники до школи. Для навчання використовує планшет.

1 вересня вона їх всі сфоткала і здала назад в бібліотеку. Вдома у дитини планшет, на якому скачані всі її підручники,

– уточнила жінка.

І додала, що її школярка до закладу освіти носить зошити і бутерброди.

Купити планшет значно дешевше ніж лікувати сколіоз,

– вважає Ліщенюк.

Мама школярки про підручники / скриншот допису

Що думають українці?

У коментарях інші батьки та вчителі написали таке:

Я коли вчителем працювала, мої п'ятикласники, у кого була така змога, теж так робили, але залишали паперовий варіант для дому, аби менше проводити часу за екраном – бо зір також доведеться лікувати.

Сколіоз – це генетична хвороба, яка не має жодного стосунку до рюкзаків.

Ми з напарницею по парті домовлялися і носили одну книгу на двох.

Годний лайфхак. Але назад би я не здавала. Раптом не буде можливості зарядити планшет.

Коли не буде можливості зарядити планшет, аж прям глобально, то тоді буде явно не до шкільних книжок.

У 1 класі НУШ мої носили малесенькі рюкзачки з канцелярією, водичкою, смаколиками… Підручники були в школі в шафці, бо вдома вони не потрібні, якщо вчителька дотримується методичних рекомендацій стосовно відсутності домашнього завдання.

В нас книжки в школі, вдома планшет.

