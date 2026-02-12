  • Кошти дають змогу громадам системно оновлювати освітнє середовище, модернізувати навчальні простори та забезпечувати заклади освіти сучасним обладнанням, повідомив очільник МОН Оксен Лісовий у телеграмі.
  • 1,3 мільярда гривень скерують на оновлення навчального обладнання, техніки, оснащення кабінетів.
  • 1,2 мільярда гривень – для оснащення пілотних ліцеїв старшої профільної школи.
  • Окремий напрям – 500 мільйонів гривень – на розвиток осередків "Захисту України" у школах і міжшкільних ресурсних центрах.