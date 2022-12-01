"Плачу, молюся і вірю": дитина з окупованого Енергодара до сліз зворушила історією
Джерело:Дмитро Орлов
Українців зворушила історія 10 – річної дівчинки Олі Д. з окупованого Енергодара. Дитина розповіла про жахи окупації, виїзд з рідного міста, а також про молитви, надії і подяку ЗСУ.
Зворушливу історію Олі розповів енергодарський міський голова Дмитро Орлов. Дитина понад усе чекає на перемогу України, зустріч з татом та повернення додому.
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10 – річна дівчинка з окупованого Енергодара зворушила історією
Це було дуже страшно: постійні тривоги, затемнення, обстріл атомної станції. Тато тоді якраз був на зміні, його не було майже 3 дні. І ми чекали його та плакали. А мій брат, йому тоді було два з половиною роки, коли йому казали лягати спати, лягав не на ліжко, а на матрац в коридорі. Він звик там спати, ми вважали, що там безпечніше, правило двох стін. І спав там, обіймаючи свою м'яку іграшку,
– розповіла дитина.
Страшні люди у військовій формі, величезні черги за хлібом, страх і безнадія. Це були не кадри з фільму жахів, це було наше життя. Я перестала ходити до школи, онлайн-занять також не було через відсутність інтернету,
– зізналася Оля.
Мама погодилась поїхати заради нас, хоч і плакала всю дорогу. Вона і зараз часто плаче вночі, коли думає, що ми спимо,
– додала дитина.
"Молюсь щодня за вас, наших Героїв!"
Іноді плачу, але намагаюсь стриматись, щоб не засмучувати маму і не лякати брата. Він все ще боїться сирен і гучних звуків.
Любий солдате, я знаю, ти робиш все, щоб наблизити нашу Перемогу. Щоб всі повернулися до своїх домівок, обійняли рідних, щоб ми, діти, жили в своїй мирній країні без війни. Я вірю, що наша країна буде вільна і незалежна, ми переможемо, відбудуємо все і заживемо краще, ніж до цього. Ми – сильні, ми все зможемо. Я молюсь щодня за вас, наших Героїв! Дякую вам, ви виборюєте майбутнє для нас ціною власного життя. Бережи вас Боже!,
– написала 10 – річна Оля.
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Яка ситуація в Енергодарі
- Росіяни можуть почати відступ із Запорізької АЕС після того, як українські війська будуть наступати. Адже тоді окупанти відчують, що лишатися на станції їм небезпечно.
- На Запорізькій АЕС побільшало грабежів, росіяни вивозять награбоване майно з об'єктів атомної станції в Енергодарі. Тому і складається враження, що загарбники кудись тікають, повідомив кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.
- Загалом без наступальних дій ЗСУ в напрямку Василівки та Мелітополя відступ ворожих військ із ЗАЕС неможливий.
- Кілька днів тому речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що російська армія не покидає ЗАЕС.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вирішило посилити свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні на тлі масованих російських обстрілів.