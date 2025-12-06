Теплі та щирі привітання з Днем Святого Миколая для рідних і близьких

6 грудня українці святкують День Святого Миколая. У цей день вони дарують та отримують різноманітні подарунки.

Особливо радіє святу малеча. 24 Канал при цьому підкаже, як цікаво привітати рідних і близьких зі святом.

Які привітання з Днем Святого Миколая вивчити?

Ви можете вітати своїх рідних зі святом віршами, прозою, картинками і відео. Головне – щиро та цікаво.

Зі святом вітаю і бажаю, щоб Миколай Чудотворець відгукувався на твої молитви й все в житті завжди складалося чудесним чином! Нехай віра в чудо допомагає долати будь-які перешкоди, дарує надію, вселяє впевненість в щасливий результат твоїх добрих починань!

Привітання з Днем святого Миколая

Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб всі близькі були здорові та заряджалися від тебе світлом радості, бажаю ладу в родині та удачі в роботі, бажаю достатку в житті та успіхів у всіх справах. Нехай Святий Миколай оберігає тебе від будь-якої заздрості та злості, нехай у твоєму житті буде багато яскравих фарб щастя і зовсім не буде печалі.

Нехай великий Чудотворець Миколай принесе у твоє життя добро, світло і любов. Нехай він збереже тебе, де б ти не був. Нехай він вбереже тебе від бід і допоможе в будь-якому твоєму праведному починанні та будь-якій справі. Бажаю, щоб твоє життя завжди було наповнене добром, сенсом, успіхом і добробутом. Зі святом!

Від хатинки до хатинки

Ходить Миколай –

Кожушок чарівний,

Срібна борода.

Він несе дарунки

Діточкам малим

І любов дарує

Українцям всім!

Хай Микола принесе у хату

Здоров’я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

З днем Святого Миколая,

Хай творить для Вас дива.

Відкриває добрі справи

Та на працю надиха!

Хай своїм благословенням

Покриває справи усі.

Подарує Вам натхнення,

Щастя, радощів усім!

Нехай Миколай принесе у дім затишок, у серце – радість, у життя – світло.

Бажаю казкового тепла й маленьких див, що трапляються саме тоді, коли треба.

