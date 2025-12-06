Теплі та щирі привітання з Днем Святого Миколая для рідних і близьких
- 6 грудня українці святкують День Святого Миколая, даруючи та отримуючи подарунки.
- Вітайте рідних зі святом віршами, прозою, картинками, відео.
6 грудня українці святкують День Святого Миколая. У цей день вони дарують та отримують різноманітні подарунки.
Особливо радіє святу малеча. 24 Канал при цьому підкаже, як цікаво привітати рідних і близьких зі святом.
Які привітання з Днем Святого Миколая вивчити?
Ви можете вітати своїх рідних зі святом віршами, прозою, картинками і відео. Головне – щиро та цікаво.
*****
Зі святом вітаю і бажаю, щоб Миколай Чудотворець відгукувався на твої молитви й все в житті завжди складалося чудесним чином! Нехай віра в чудо допомагає долати будь-які перешкоди, дарує надію, вселяє впевненість в щасливий результат твоїх добрих починань!
*****
Привітання з Днем святого Миколая
*****
Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб всі близькі були здорові та заряджалися від тебе світлом радості, бажаю ладу в родині та удачі в роботі, бажаю достатку в житті та успіхів у всіх справах. Нехай Святий Миколай оберігає тебе від будь-якої заздрості та злості, нехай у твоєму житті буде багато яскравих фарб щастя і зовсім не буде печалі.
*****
Нехай великий Чудотворець Миколай принесе у твоє життя добро, світло і любов. Нехай він збереже тебе, де б ти не був. Нехай він вбереже тебе від бід і допоможе в будь-якому твоєму праведному починанні та будь-якій справі. Бажаю, щоб твоє життя завжди було наповнене добром, сенсом, успіхом і добробутом. Зі святом!
*****
Привітання з Днем святого Миколая
*****
Від хатинки до хатинки
Ходить Миколай –
Кожушок чарівний,
Срібна борода.
Він несе дарунки
Діточкам малим
І любов дарує
Українцям всім!
*****
Хай Микола принесе у хату
Здоров’я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!
*****
*****
З днем Святого Миколая,
Хай творить для Вас дива.
Відкриває добрі справи
Та на працю надиха!
Хай своїм благословенням
Покриває справи усі.
Подарує Вам натхнення,
Щастя, радощів усім!
*****
Привітання з Днем святого Миколая
*****
Нехай Миколай принесе у дім затишок, у серце – радість, у життя – світло.
*****
Бажаю казкового тепла й маленьких див, що трапляються саме тоді, коли треба.
*****
Привітання з Днем святого Миколая