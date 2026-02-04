Укр Рус
4 лютого, 14:56
В Україні запровадять студентські трудові договори

Марія Волошин
Основні тези
  • В Україні запровадять студентські трудові договори.
  • Їх укладатимуть під час виробничої практики між студентом професійного коледжу і роботодавцем.

В Україні запровадять студентські трудові договори. Їх під час виробничої практики укладатимуть безпосередньо між студентом професійного коледжу і роботодавцем.

Відповідну норму містить новий закон "Про професійну освіту". Його оприлюдннили на сайті Верховної Ради. 

Що передбачають ці договори?

Студентський трудовий договір передбачатиме поєднання в межах освітньої програми здобуття освіти на робочому місці, зокрема, за дуальною формою навчання, з виконанням трудових функцій.

Укладання договору дасть змогу студентам отримувати оплату за виробничу практику напряму, а не через заклад освіти.

Також договір чітко визначатиме права студентів. Це зробить їх суб'єктними в юридичній площині.

Розробники документа заявили, що прагнуть зробити договір максимально практичним.

Які зміни у професійній освіті відбудуться?

  • У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.

  • Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств. 

  • Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки. 

  • Також роботу розпочнуть наглядові ради у коледжах та училищах як додатковий інструмент відкритості та ефективного управління. 

  • Вони впливатимуть на якість освіти та призначення керівників. 

  • Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.

  • Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми. 