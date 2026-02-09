Мешканку Львівщини оштрафували за прогули її донькою уроків
- На Львівщині жінку оштрафували на 1700 гривень за прогули її донькою школи.
- Дівчина пропустила 77 уроків без поважних причин протягом 1 – 23 грудня 2025 року.
На Львівщині жінка отримала штраф через те, що її донька не відвідувала школу. Рішення про штраф оголосив Шептицький міський суд.
Наталію Бабій визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків, зазначає Zaxid.net.
Чому оштрафували жінку?
Як відомо з матеріалів справи, 14-річна донька Наталії Бабій за 22 дні пропустила 77 уроків без поважних причин. Сталося це протягом 1 – 23 грудня 2025 року. Дівчинка є ученицею гімназії №12 Шептицької міської ради.
Мати учениці на судове засідання не прийшла, хоча про його час і місце її повідомили.
Так, Шептицький міський суд визнав винною Наталію Бабій у неналежному виконанні батьківських обов'язків. При цьому оштрафував її на 1700 гривень. Також вона має сплатити 665 гривень судового збору.
Постанову суду можна оскаржити протягом десяти днів з моменту її винесення.
Як пропонувала врегулювати прогули освітня омбудсмен?
- Освітній омбудсмен України Надія Лещик нещодавно заявила, що потрібно скоротити кількість днів для дозволу учням не відвідувати школу без медичної довідки.
- Також акцентувала на посиленні відповідальності для батьків, зазначає УП.
- Лещик заявила, що наше законодавство є досить ліберальним у цьому питанні, якщо порівнювати з європейськими країнами.
- За кордоном дитині де-факто заборонено не відвідувати заклад освіти. Навіть кілька днів пропусків – і соціальні служби з'ясовують причини.
- В Україні дозволено без медичної довідки не відвідувати школу до 10 днів, якщо є записка батьків.
- Лещик при цьому пропонувала скоротити цей термін хоча б до 5 днів, бо деякі батьки зловживають цим, а діти випадають із системи освіти.