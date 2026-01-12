У Раді заговорили про пришвидшення процесу встановлення пропускних рамок у школах

В Україні необхідно прискорити виконання закону щодо запровадження заходів безпеки у школах. Зокрема, щодо упровадження систем контролю доступу до освітніх закладів.

Мовиться про встановлення пропускних рамок. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака у його телеграм-каналі.

Чому варто посилити заходи безпеки у школах?

Бабак зазначив: доволі скептично ставиться до встановлення пропускних рамок у закладах освіти, бо це психологічно і логістично створює щонайменше великі незручності учням. Однак, можливо, це сприятиме підвищенню безпеки.

Тим паче, що вже у деяких школах триває пілотний проєкт програми постійного знаходження офіцерів безпеки. І поки виглядає так, що він дієвий. Як бачимо, його варто розширювати й робити системним,

– заявив нардеп.

Цікаво! В Україні триває реалізація програми "Безпечна школа". Чітко визначать правила перебування на території та в приміщеннях шкіл, доступу до закладів освіти, а також механізми контролю за їхнім дотриманням. Також у школах мають бути встановлені огорожі або визначені межі території. Обов'язково – технічні засоби для термінового виклику поліції – "тривожні кнопки".

І додав, що заклад освіти – це простір для розвитку та місце, де кожен учасник освітнього процесу повинен почуватися у безпеці.

Нагадаємо. що торік у вересні Верховна Рада України ухвалила Закон про запровадження заходів безпеки у школах.

Чому виникла потреба посилити заходи безпеки?