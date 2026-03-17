Аспірантів в Україні готуватимуть по-новому: стартував конкурс проєктів

В Україні запрацював експеримент із проєктної аспірантури. Підготовка PhD відбуватиметься на основі виконання дослідницького проєкту з практичним результатом.

Міністерство освіти і науки України вже розпочало добір PhD-дослідницьких проєктів.

Як відбиратимуть проєкти?

Новий формат передбачає підготовку докторів філософії навколо реального дослідження. На це нададуть кошти, команду, буде план виконання та очікувані результати. Виші й наукові установи зможуть залучити молодих дослідників до роботи над пріоритетними науковими завданнями.

Здобувач від початку працює над чітко сформульованим дослідницьким проєктом із визначеними цілями, ресурсами й очікуваними результатами,

– зазначив очільник відомства Оксен Лісовий.

І додав, що цей формат не скасовує традиційну аспірантуру, а триватиме паралельно.

Які етапи проєкту?

Перший етап триватиме протягом 16 березня – 1 травня 2026 року. Передбачатиме підготовку та подання заявок через Національну електронну науково-інформаційну систему (URIS). Другий етап – упродовж 2 травня – 8 червня 2026 року. Передбачає опрацювання та наукову експертизу поданих матеріалів. Результати експертизи розглянуть до 17 червня 2026 року.

Початок виконання і фінансування відібраних PhD-проєктів стартує 1 липня 2026 року.

Цікаво! Торік на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.

Хто може брати участь у проєкті?

Учасниками експериментального проєкту можуть бути виші та наукові установи, які за результатами державної атестації наукової діяльності належать до групи А або Б за природничо-математичним напрямом, та мають ліцензію на підготовку докторів філософії.

Заявку на участь у конкурсі формують разом два учасники: потенційний аспірант та керівник PhD-проєкту.

Конкурс охоплює пріоритетні напрями, які відповідають напрямам Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України до 2030 року та мають практичний потенціал. Перевага – проєктам, спрямованим на пріоритетні потреби безпеки та економіки України.

Які вимоги до PhD-проєкту?

PhD-проєкт треба подати через систему URIS. Його оцінюють за такими критеріями:

наукове обґрунтування дослідження;

новизна результатів;

практична значущість і суспільна корисність;

перспективи комерціалізації результатів;

вплив на безпеку та економічний розвиток України.

Максимальна вартість PhD-проєкту – до 900 тисяч гривень на 12 місяців. У 2026 році (6 місяців) – до 450 тисяч гривень.

Аспірант отримуватиме до 25 тисяч гривень на місяць, а керівник проєкту – до 4,4 тисячі гривень місяць (з урахуванням надбавок).

Уперше під час підготовки PhD окремо фінансуються статті, матеріали / реактиви / відрядження — до 310 тисяч гривень / рік.

