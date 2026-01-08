В Україні хочуть змінити модель фінансування освітніх психологів
В Україні мають намір змінити модель фінансування роботи освітніх психологів. Зокрема, прагнуть застосувати принцип "гроші ходять за дитиною".
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Розробку та пілотування моделей фінансування передбачає Концепція розвитку психологічної служби у системі освіти, яку винесли на громадське обговорення.
Як хочуть змінити модель фінансування освітніх психологів?
Новий механізм включатиме правила закупівлі послуг, диверсифікацію надавачів послуг та забезпечення рівного доступу до якісної допомоги незалежно від демографічних та географічних факторів.
Концепція передбачає розробку та впровадження механізмів фінансування послуг для тих закладів освіти, у яких відсутні штатні психологи.
Такий механізм має передбачати можливості для засновника школи щодо закупівлі необхідних послуг з психологічної служби у потенційних надавачів послуг. Ними можуть бути інклюзивно-ресурсні центри, центри професійного розвитку педагогів, заклади охорони здоров'я, фахівці, що ведуть приватну практику тощо.
Фінансовий механізм закупівлі послуг мав би передбачати використання міжбюджетних трансфертів, цільових коштів освітньої субвенції або коштів місцевого бюджету.
Як у 2026 році "гроші ходитимуть за вчителем"?
У 2025 році також запровадили нові інструменти професійного розвитку педагогів.
Мовиться, зокрема, про модель фінансування підвищення кваліфікації "Гроші ходять за вчителем".
Тепер педагоги самі обиратимуть курси підвищення кваліфікації та оплачуватимуть їх.
Держава нараховуватиме на це 1500 гривень.
Гроші педагогам нараховуватимуть безпосередньо на віртуальний рахунок учителя, директора чи заступника директора закладу освіти.
Долучитися до пілотування зможуть директори, заступники директорів і вчителі, які працюють у 7 – 9 класах НУШ та працюватимуть у 10-х пілотних класах старшої профільної школи у 2026/27 навчальному році.
Загалом взяти участь у пілоті у 2026 році зможуть 100 тисяч вчителів.
Реєстрація для педагогів та суб'єктів підвищення кваліфікації стартувала у кінці грудні 2025 року.
Учителі зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами з січня – лютого 2026 року і проходитимуть навчання до кінця календарного року.