"Повертаюся знову": авторка радіодиктанту – 2022 Цілик розповіла про його важливість у час війни
Джерело:НВ
9 листопада, у День української писемності та мови, українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До його написання долучилися наші земляки зі всього світу.
Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
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Чому проведення радіодиктанту було надзвичайно важливим у час війни
Авторка тексту Ірина Цілик розповіла, чому проведення цього спільного диктанту було надзвичайно важливим і правильним саме зараз, у час війни.
На її думку, цього року все набуло особливого сенсу, особливого присмаку. І попри те, що війна триває уже так довго, ці вісім місяців все загострили особливо.
З одного боку можна було написати про щось, що геть не пов'язано з сьогоднішніми подіями. Але мені здалося, що цього року важливо говорити про найголовніше, про те, що нам всім зараз болить, що нас зачіпає,
– наголосила Цілик.
Вона додала, що писала текст про те, що важливо їй, бо тема дому для неї є особливою. В майже усіх своїх фільмах, багатьох віршах, зізналася Ірина, постійно повертається до цієї теми знову і знову.
Тема дому в різних його формах, значеннях зараз дуже актуальна. Бо хтось втратив свій дім, хтось мусив його залишити. І війна рознесла українців по різних куточках світу. Але дім — це те, що найперше ми носимо в собі,
– уточнила авторка радіодиктанту – 2022.
Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022
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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
- Авторкою тексту цьогорічного тексту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
- Радіодиктант звучав по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
- Водночас флешмоб укотре вийшов за межі радіоформату. Його наживо транслювали на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
- До слова, написання Радіодиктанту – 2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу облаштували студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
- Цього року з міркувань безпеки не організовували великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.
- Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писав цей диктант, не стримували сліз.
- Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
- Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.
- Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує нескінченну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
- До слова, багато хто не розчув назву на початку. Таким чином у багатьох вийшла спільна помилка.
- Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.