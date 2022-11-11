"Повертаюся знову": авторка радіодиктанту – 2022 Цілик розповіла про його важливість у час війни

9 листопада, у День української писемності та мови, українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До його написання долучилися наші земляки зі всього світу.

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

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Чому проведення радіодиктанту було надзвичайно важливим у час війни

Авторка тексту Ірина Цілик розповіла, чому проведення цього спільного диктанту було надзвичайно важливим і правильним саме зараз, у час війни.

На її думку, цього року все набуло особливого сенсу, особливого присмаку. І попри те, що війна триває уже так довго, ці вісім місяців все загострили особливо.

З одного боку можна було написати про щось, що геть не пов'язано з сьогоднішніми подіями. Але мені здалося, що цього року важливо говорити про найголовніше, про те, що нам всім зараз болить, що нас зачіпає,

– наголосила Цілик.

Вона додала, що писала текст про те, що важливо їй, бо тема дому для неї є особливою. В майже усіх своїх фільмах, багатьох віршах, зізналася Ірина, постійно повертається до цієї теми знову і знову.

Тема дому в різних його формах, значеннях зараз дуже актуальна. Бо хтось втратив свій дім, хтось мусив його залишити. І війна рознесла українців по різних куточках світу. Але дім — це те, що найперше ми носимо в собі,

– уточнила авторка радіодиктанту – 2022.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Правильний текст радіодиктанту – 2022 можна прочитати за посиланням.

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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022