Помилки допустили усі: оголосили імена переможців радіодиктанту – 2022

В Україні оголосили переможців Радіодиктанту національної єдності – 2022. При цьому жоден з них не написав текст без помилок.

Імена переможців 26 грудня в ефірі Українського радіо назвала виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько. Загалом тріумфаторів 20.

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Оголосили переможців радіодиктанту – 2022

Серед переможців у 2022 році – двоє українських школярів (7 і 10 клас), харків'янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині, жителька тимчасово окупованої території Луганщини та переможниці минулорічного радіодиктанту.

Що цікаво: п'ятеро переможців допустили в тексті лише одну помилку, п'ятнадцятеро – дві.

Повний список переможців радіодиктанту – 2022

Галина Шура;

Христина Гоянюк;

Роман Гладик;

Володимир Тесленко;

Анна Гурська;

Леся Бойко;

Юлія Туманцева;

Тетяна Павлик;

Тетяна Остаповець;

Поліна Іванова;

Марія Бесараб;

Ольга Дерман;

Катерина Малікова;

Лілея Титаренко;

Каміла Тушинська;

Поліна Жученкова;

Єгор Берест;

Володимир Яслик;

Дар'я Верба;

Аліна Кожуховська.

Кількість листів та географія адресантів вражає

У 2022 році на перевірку тексту Радіодиктанту українці надіслали понад 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч паперових. У багатьох листах було по декілька текстів диктантів.

Листи надсилали з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями. Також з понад двох десятків інших країн:

Польщі;

Швейцарії;

Португалії;

Німеччини;

Великої Британії;

Словенії;

Чехії;

Франції;

Казахстану;

Грузії;

Молдови;

Нідерландів;

Іспанії;

Індії;

Норвегії;

Італії;

Ірландії;

Лаосу;

Австрії;

Ізраїлю;

Об'єднаних Арабських Еміратів;

Канади;

США.

П'ять робіт були написані шрифтом Брайля.

Організатори кажуть, що географія цьогорічного радіодиктанту дійсно вражає. Як і те, як українці об'єдналися навколо написання тексту.

До слова, листи з текстами перевіряли представники вчительської спільноти EdCamp Ukraine – руху відповідального вчительства.

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