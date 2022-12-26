Ошибки допустили все: объявили имена победителей радиодиктанта – 2022
Источник:Украинское радио
В Украине объявили победителей Радиодиктанта национального единства – 2022. При этом ни один из них не написал текст без ошибок.
Имена победителей 26 декабря в эфире Украинского радио назвала исполнительная продюсер Украинского радио, координатор Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько. В общем, триумфаторов 20.
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Объявили победителей радиодиктанта – 2022
Среди победителей в 2022 году – двое украинских школьников (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, жительница временно оккупированной территории Луганщины и победительницы прошлогоднего радиодиктанта.
Что интересно: пятеро победителей допустили в тексте только одну ошибку, пятнадцать – две.
Полный список победителей радиодиктанта – 2022
- Галина Шура;
- Кристина Гоянюк;
- Роман Гладик;
- Владимир Тесленко;
- Анна Гурская;
- Леся Бойко;
- Юлия Туманцева;
- Татьяна Павлик;
- Татьяна Остаповец;
- Полина Иванова;
- Мария Бессараб;
- Ольга Дерман;
- Екатерина Маликова;
- Лилия Титаренко;
- Камилла Тушинская;
- Полина Жученкова;
- Егор Берест;
- Владимир Яслик;
- Дарья Верба;
- Алина Кожуховская.
Количество писем и география адресантов впечатляет
В 2022 году на проверку текста радиодиктанта украинцы прислали более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах было несколько текстов диктантов.
Письма присылали со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории. Также из более чем двух десятков других стран:
- Польши;
- Швейцарии;
- Португалия;
- Германии;
- Великобритании;
- Словении;
- Чехии;
- Франции;
- Казахстана;
- Грузии;
- Молдовы;
- Нидерландов;
- Испании;
- Индии;
- Норвегии;
- Италии;
- Ирландии;
- Лаос;
- Австрии;
- Израиля;
- Объединенных Арабских Эмиратов;
- Канады;
- США.
Пять работ были написаны Брайлем шрифтом.
Организаторы говорят, что география радиодиктанта этого года действительно впечатляет. Как и то, как украинская объединились вокруг написания текста.
Кстати, письма с текстами проверяли представители учительского сообщества EdCamp Ukraine – движения ответственного учительства.
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Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022
- Радиодиктант национального единства – 2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.
- Автором текста этого года стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.
- Радиодиктант звучал по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.
- В то же время флешмоб в очередной раз вышел за пределы радиоформата. Его вживую транслировали на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.
- К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира обустраивали студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.
- В этом году из соображений безопасности не организовывали большие локации для желающих написать радиодиктант. Но сделали небольшие локации в разных точках Украины и сразу – в бомбоубежищах. Таким образом обезопасили приобщающихся людей. Но их действительно немного.
- Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.
- После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта – 2022 год назывался "Твой дом". Он о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.
- Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги.
- Автор нынешнего радиодиктанта Ирина Цылик призналась, что получает бесконечную волну откликов после того, как радиодиктант завершился.
- К слову, многие не услышали название в начале. Таким образом у многих получилось общая ошибка.
- Также украинцы установили рекорд при написании радиодиктанта.