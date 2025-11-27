Оголосили переможців Радіодиктанту – 2025: кому вдалось написати без жодної помилки

В Україні оголосили переможців Радіодиктанту національної єдності – 2025. Жодної помилки у тексті не припустилися шестеро людей.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. Імена переможців прозвучали в ефірі Українського Радіо.

Що відомо про переможців Радіодиктанту – 2025?

Усього на перевірку надіслали понад 11 тисяч диктантів із 38 країн.

Жодної помилки не припустились у тексті:

Голошивець Аліна;

Данилюк Альона;

Семенов Євгеній;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитро.

З однією помилкою текст написали 11 людей:

Бойко Наталія;

Бондар Андрій;

Войлокова Анжеліка;

Гончарова Діана;

Зубрицька Ірина;

Купрійчук Ганна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Світлана;

Тесленко Володимир;

Халявка Дарина.

Що відомо про Радіодиктант-2025?