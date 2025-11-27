Объявили победителей Радиодиктанта – 2025: кому удалось написать безо всякой ошибки

В Украине объявили победителей Радиодиктанта национального единства – 2025. Ни одной ошибки в тексте не допустили шесть человек.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Имена победителей прозвучали в эфире Украинского Радио.

Что известно о победителях Радиодиктанта – 2025?

Всего на проверку прислали более 11 тысяч диктантов из 38 стран.

Ни одной ошибки не допустили в тексте:

Голошивец Алина;

Данилюк Алена;

Семенов Евгений;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитрий.

С одной ошибкой текст написали 11 человек:

Бойко Наталья;

Бондарь Андрей;

Войлокова Анжелика;

Гончарова Диана Гончарова Диана;

Зубрицкая Ирина;

Куприйчук Анна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Светлана;

Тесленко Владимир;

Халявка Дарья.

Что известно о Радиодиктанте-2025?