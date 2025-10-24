Аби написати текст без помилок: як ефективно підготуватись до Радіодиктанту

У понеділок, 27 жовтня, українці долучаться до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Патріотичний флешмоб цьогоріч відбувається вже 26-й раз.

До написання Радіодиктанту варто долучитись об 11:00. 24 Канал з посиланням на Liga.net розповість, як краще до нього підготуватися.

Як ефективно підготуватись до написання диктанту?

Зазвичай текст диктанту складається зі 100 – 120 слів. 2025 року авторкою тексту є письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме його акторка Наталія Сумська.

Аби написати диктант без помилок, варто прислухатись до таких порад.

Послухайте людину, яка читатиме текст, заздалегідь

Варто ознайомитися з авторськими інтонаціями, тембром голосу, особливостями вимови звуків і звичками читання текстів. Зверніть увагу на те, як ця людина артикулює в потоці мовлення е/и (чи схожі вони в неї у ненаголошених складах), як вимовляє подвоєння, як читає комбінації м'яких приголосних (ться, дься), зауважте, чи немає в неї регіональних особливостей вимови.

Вивчайте тексти автора диктанту

У кожного автора є свій стиль. Що це таке? Побудова речень (довгі/короткі, з багатьма однорідними членами чи без, прості чи складні); улюблені розділові знаки (хтось просто обожнює тире, комусь миліші двокрапки, а дехто не може й кроку ступити без крапки з комою); можливо – перевага певних слів і зворотів перед іншими.

Потренуйтеся записувати тексти на слух

У мережі можна знайти відеоролики, де люди читають саме тексти для запису й потім розбирають їх для самоперевірки. До речі, тренуватися краще саме на диктантах, які читають чужі вам люди.

Потренуйтеся писати від руки

Не кожен зараз часто пише ручкою чи олівцем. Тому варто потренуватися. Адже краще цей диктант писати від руки, а не набирати на клавіатурі.

Організуйте зручне робоче місце заздалегідь

Найкраще обрати стілець зі спинкою, стіл біля вікна, звична, розписану і зручну ручку. Ідеально, якщо у приміщенні буде оптимальна для вас робоча температура, а поряд стоятиме склянка води.

Що відомо про Радіодиктант-2025?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.

Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Читатиме текст акторка Наталія Сумська.

Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Які цікаві факти про Радіодиктант варто знати?