До написання Радіодиктанту варто долучитись об 11:00. 24 Канал з посиланням на Liga.net розповість, як краще до нього підготуватися.

Як ефективно підготуватись до написання диктанту?

Зазвичай текст диктанту складається зі 100 – 120 слів. 2025 року авторкою тексту є письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме його акторка Наталія Сумська.

Аби написати диктант без помилок, варто прислухатись до таких порад.

  • Послухайте людину, яка читатиме текст, заздалегідь

Варто ознайомитися з авторськими інтонаціями, тембром голосу, особливостями вимови звуків і звичками читання текстів. Зверніть увагу на те, як ця людина артикулює в потоці мовлення е/и (чи схожі вони в неї у ненаголошених складах), як вимовляє подвоєння, як читає комбінації м'яких приголосних (ться, дься), зауважте, чи немає в неї регіональних особливостей вимови.

  • Вивчайте тексти автора диктанту

У кожного автора є свій стиль. Що це таке? Побудова речень (довгі/короткі, з багатьма однорідними членами чи без, прості чи складні); улюблені розділові знаки (хтось просто обожнює тире, комусь миліші двокрапки, а дехто не може й кроку ступити без крапки з комою); можливо – перевага певних слів і зворотів перед іншими.

  • Потренуйтеся записувати тексти на слух

У мережі можна знайти відеоролики, де люди читають саме тексти для запису й потім розбирають їх для самоперевірки. До речі, тренуватися краще саме на диктантах, які читають чужі вам люди.

  • Потренуйтеся писати від руки

Не кожен зараз часто пише ручкою чи олівцем. Тому варто потренуватися. Адже краще цей диктант писати від руки, а не набирати на клавіатурі.

  • Організуйте зручне робоче місце заздалегідь

Найкраще обрати стілець зі спинкою, стіл біля вікна, звична, розписану і зручну ручку. Ідеально, якщо у приміщенні буде оптимальна для вас робоча температура, а поряд стоятиме склянка води.

Що відомо про Радіодиктант-2025?

  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.
  • Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
  • Читатиме текст акторка Наталія Сумська.
  • Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Які цікаві факти про Радіодиктант варто знати?

  • Перший Радіодиктант писали у травні 2000 року. Його присвятили Дню Кирила і Мефодія та перепохованню Тараса Шевченка.
  • Цьогоріч буде вже 26-й Радіодиктант національної єдності, зазначає Суспільне.
  • З 2015 року його транслюють по телевізору й приймають тексти на електронну пошту (а не лише паперовими листами), а з 2017 – стрімлять наживо.
  • Радіодиктант пишуть за кордоном, в різних містах та селах України, у книгарнях, лікарнях, на антарктичній станції Академік Вернадський, під час реабілітацій та на фронті у бліндажах чи окопах.
  • У 2014 році Київський університет імені Бориса Грінченка встановив рекорд з наймасовішого написання Радіодиктанту на одній локації.
  • 2018 року на перевірку надіслали текст 32 799 людини. Тоді жодної помилки не зробили 311 людей.
  • 2024 рік – найбільший україномовний флешмоб вперше зібрав понад 700 тисяч переглядів Радіодиктанту на платформах Суспільного Мовлення.
  • 7 та 97 – вік наймолодшого і найстаршого учасника Радіодиктанту за всі роки.
  • Є учасники, чия відданість українській мові вражає: 90-річна незряча жінка писала Радіодиктант з допомогою сусідки, яка записувала все з її слів.
  • 25 разів поспіль, з першого року заснування, Радіодиктант писала 77-річна Христина Гоянюк, лікарка-бактеріологиня зі Львова. Вона неодноразово ставала переможницею – не припускалася жодної помилки при написанні.