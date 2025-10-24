До написання Радіодиктанту варто долучитись об 11:00. 24 Канал з посиланням на Liga.net розповість, як краще до нього підготуватися.
Дивіться також Які правила варто обов'язково повторити перед Радіодиктантом
Як ефективно підготуватись до написання диктанту?
Зазвичай текст диктанту складається зі 100 – 120 слів. 2025 року авторкою тексту є письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме його акторка Наталія Сумська.
Аби написати диктант без помилок, варто прислухатись до таких порад.
Послухайте людину, яка читатиме текст, заздалегідь
Варто ознайомитися з авторськими інтонаціями, тембром голосу, особливостями вимови звуків і звичками читання текстів. Зверніть увагу на те, як ця людина артикулює в потоці мовлення е/и (чи схожі вони в неї у ненаголошених складах), як вимовляє подвоєння, як читає комбінації м'яких приголосних (ться, дься), зауважте, чи немає в неї регіональних особливостей вимови.
Вивчайте тексти автора диктанту
У кожного автора є свій стиль. Що це таке? Побудова речень (довгі/короткі, з багатьма однорідними членами чи без, прості чи складні); улюблені розділові знаки (хтось просто обожнює тире, комусь миліші двокрапки, а дехто не може й кроку ступити без крапки з комою); можливо – перевага певних слів і зворотів перед іншими.
Потренуйтеся записувати тексти на слух
У мережі можна знайти відеоролики, де люди читають саме тексти для запису й потім розбирають їх для самоперевірки. До речі, тренуватися краще саме на диктантах, які читають чужі вам люди.
Потренуйтеся писати від руки
Не кожен зараз часто пише ручкою чи олівцем. Тому варто потренуватися. Адже краще цей диктант писати від руки, а не набирати на клавіатурі.
Організуйте зручне робоче місце заздалегідь
Найкраще обрати стілець зі спинкою, стіл біля вікна, звична, розписану і зручну ручку. Ідеально, якщо у приміщенні буде оптимальна для вас робоча температура, а поряд стоятиме склянка води.
Дивіться також Як правильно розставити всі розділові знаки на Радіодиктанті: вчителька мови поділилась секретом
Що відомо про Радіодиктант-2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читатиме текст акторка Наталія Сумська.
- Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
Дивіться також "Спеціальний текст": авторка Євгенія Кузнєцова дала пораду учасникам Радіодиктанту-2025
Які цікаві факти про Радіодиктант варто знати?
- Перший Радіодиктант писали у травні 2000 року. Його присвятили Дню Кирила і Мефодія та перепохованню Тараса Шевченка.
- Цьогоріч буде вже 26-й Радіодиктант національної єдності, зазначає Суспільне.
- З 2015 року його транслюють по телевізору й приймають тексти на електронну пошту (а не лише паперовими листами), а з 2017 – стрімлять наживо.
- Радіодиктант пишуть за кордоном, в різних містах та селах України, у книгарнях, лікарнях, на антарктичній станції Академік Вернадський, під час реабілітацій та на фронті у бліндажах чи окопах.
- У 2014 році Київський університет імені Бориса Грінченка встановив рекорд з наймасовішого написання Радіодиктанту на одній локації.
- 2018 року на перевірку надіслали текст 32 799 людини. Тоді жодної помилки не зробили 311 людей.
- 2024 рік – найбільший україномовний флешмоб вперше зібрав понад 700 тисяч переглядів Радіодиктанту на платформах Суспільного Мовлення.
- 7 та 97 – вік наймолодшого і найстаршого учасника Радіодиктанту за всі роки.
- Є учасники, чия відданість українській мові вражає: 90-річна незряча жінка писала Радіодиктант з допомогою сусідки, яка записувала все з її слів.
- 25 разів поспіль, з першого року заснування, Радіодиктант писала 77-річна Христина Гоянюк, лікарка-бактеріологиня зі Львова. Вона неодноразово ставала переможницею – не припускалася жодної помилки при написанні.