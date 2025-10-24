К написанию Радиодиктанта стоит присоединиться в 11:00. 24 Канал со ссылкой на Liga.net расскажет, как лучше к нему подготовиться.
Как эффективно подготовиться к написанию диктанта?
Обычно текст диктанта состоит из 100 – 120 слов. в 2025 году автором текста является писательница Евгения Кузнецова. Читать его будет актриса Наталья Сумская.
Чтобы написать диктант без ошибок, стоит прислушаться к таким советам.
Послушайте человека, который будет читать текст, заранее
Стоит ознакомиться с авторскими интонациями, тембром голоса, особенностями произношения звуков и привычками чтения текстов. Обратите внимание на то, как этот человек артикулирует в потоке речи е/и (похожи ли они у него в безударных слогах), как произносит удвоения, как читает комбинации мягких согласных (ться, дься), заметьте, нет ли у него региональных особенностей произношения.
Изучайте тексты автора диктанта
У каждого автора есть свой стиль. Что это такое? Построение предложений (длинные/короткие, со многими однородными членами или без, простые или сложные); любимые знаки препинания (кто-то просто обожает тире, кому-то милее двоеточия, а некоторые не могут и шагу ступить без точки с запятой); возможно – преимущество определенных слов и оборотов перед другими.
Потренируйтесь записывать тексты на слух
В сети можно найти видеоролики, где люди читают именно тексты для записи и потом разбирают их для самопроверки. Кстати, тренироваться лучше именно на диктантах, которые читают чужие вам люди.
Потренируйтесь писать от руки
Не каждый сейчас часто пишет ручкой или карандашом. Поэтому стоит потренироваться. Ведь лучше этот диктант писать от руки, а не набирать на клавиатуре.
Организуйте удобное рабочее место заранее
Лучше всего выбрать стул со спинкой, стол у окна, привычная, расписанную и удобную ручку. Идеально, если в помещении будет оптимальная для вас рабочая температура, а рядом будет стоять стакан воды.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читать текст будет актриса Наталья Сумская.
- Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.
Какие интересные факты о Радиодиктанте стоит знать?
- Первый Радиодиктант писали в мае 2000 года. Его посвятили Дню Кирилла и Мефодия и перезахоронению Тараса Шевченко.
- В этом году будет уже 26-й Радиодиктант национального единства, отмечает Суспильное.
- С 2015 года его транслируют по телевизору и принимают тексты на электронную почту (а не только бумажными письмами), а с 2017 – стримят вживую.
- Радиодиктант пишут за рубежом, в разных городах и селах Украины, в книжных магазинах, больницах, на антарктической станции Академик Вернадский, во время реабилитаций и на фронте в блиндажах или окопах.
- В 2014 году Киевский университет имени Бориса Гринченко установил рекорд по самому массовому написанию Радиодиктанта на одной локации.
- в 2018 году на проверку прислали текст 32 799 человек. Тогда ни одной ошибки не сделали 311 человек.
- 2024 год – крупнейший украиноязычный флешмоб впервые собрал более 700 тысяч просмотров Радиодиктанта на платформах Суспильного вещания.
- 7 и 97 – возраст самого молодого и самого старшего участника Радиодиктанта за все годы.
- Есть участники, чья преданность украинскому языку поражает: 90-летняя незрячая женщина писала Радиодиктант с помощью соседки, которая записывала все с ее слов.
- 25 раз подряд, с первого года основания, Радиодиктант писала 77-летняя Кристина Гоянюк, врач-бактериолог из Львова. Она неоднократно становилась победительницей – не допускала ни одной ошибки при написании.