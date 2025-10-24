К написанию Радиодиктанта стоит присоединиться в 11:00. 24 Канал со ссылкой на Liga.net расскажет, как лучше к нему подготовиться.

Как эффективно подготовиться к написанию диктанта?

Обычно текст диктанта состоит из 100 – 120 слов. в 2025 году автором текста является писательница Евгения Кузнецова. Читать его будет актриса Наталья Сумская.

Чтобы написать диктант без ошибок, стоит прислушаться к таким советам.

  • Послушайте человека, который будет читать текст, заранее

Стоит ознакомиться с авторскими интонациями, тембром голоса, особенностями произношения звуков и привычками чтения текстов. Обратите внимание на то, как этот человек артикулирует в потоке речи е/и (похожи ли они у него в безударных слогах), как произносит удвоения, как читает комбинации мягких согласных (ться, дься), заметьте, нет ли у него региональных особенностей произношения.

  • Изучайте тексты автора диктанта

У каждого автора есть свой стиль. Что это такое? Построение предложений (длинные/короткие, со многими однородными членами или без, простые или сложные); любимые знаки препинания (кто-то просто обожает тире, кому-то милее двоеточия, а некоторые не могут и шагу ступить без точки с запятой); возможно – преимущество определенных слов и оборотов перед другими.

  • Потренируйтесь записывать тексты на слух

В сети можно найти видеоролики, где люди читают именно тексты для записи и потом разбирают их для самопроверки. Кстати, тренироваться лучше именно на диктантах, которые читают чужие вам люди.

  • Потренируйтесь писать от руки

Не каждый сейчас часто пишет ручкой или карандашом. Поэтому стоит потренироваться. Ведь лучше этот диктант писать от руки, а не набирать на клавиатуре.

  • Организуйте удобное рабочее место заранее

Лучше всего выбрать стул со спинкой, стол у окна, привычная, расписанную и удобную ручку. Идеально, если в помещении будет оптимальная для вас рабочая температура, а рядом будет стоять стакан воды.

Что известно о Радиодиктанте-2025?

  • Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября в 11:00 часов.
  • Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
  • Читать текст будет актриса Наталья Сумская.
  • Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
  • Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.

Какие интересные факты о Радиодиктанте стоит знать?

  • Первый Радиодиктант писали в мае 2000 года. Его посвятили Дню Кирилла и Мефодия и перезахоронению Тараса Шевченко.
  • В этом году будет уже 26-й Радиодиктант национального единства, отмечает Суспильное.
  • С 2015 года его транслируют по телевизору и принимают тексты на электронную почту (а не только бумажными письмами), а с 2017 – стримят вживую.
  • Радиодиктант пишут за рубежом, в разных городах и селах Украины, в книжных магазинах, больницах, на антарктической станции Академик Вернадский, во время реабилитаций и на фронте в блиндажах или окопах.
  • В 2014 году Киевский университет имени Бориса Гринченко установил рекорд по самому массовому написанию Радиодиктанта на одной локации.
  • в 2018 году на проверку прислали текст 32 799 человек. Тогда ни одной ошибки не сделали 311 человек.
  • 2024 год – крупнейший украиноязычный флешмоб впервые собрал более 700 тысяч просмотров Радиодиктанта на платформах Суспильного вещания.
  • 7 и 97 – возраст самого молодого и самого старшего участника Радиодиктанта за все годы.
  • Есть участники, чья преданность украинскому языку поражает: 90-летняя незрячая женщина писала Радиодиктант с помощью соседки, которая записывала все с ее слов.
  • 25 раз подряд, с первого года основания, Радиодиктант писала 77-летняя Кристина Гоянюк, врач-бактериолог из Львова. Она неоднократно становилась победительницей – не допускала ни одной ошибки при написании.