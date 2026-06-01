Райдуга чи веселка: як правильно називати це красиве атмосферне явище
Ще явище природи завжди викликає захоплення та замилування. Але з його назвою є розбіжності, бо словники подають кілька версій.
Чи можна називати веселку – райдугою українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Чи правильно казати "радуга" українською?
Це красиве кольорове явище з'являється в небі напередодні чи після дощу. Воно привертає увагу та змушує спостерігати його від початку до кінця. Дугоподібну різнобарвну смугу, яка з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води називають українською по-різному: "веселка", "радуга", "райдуга". Чи є у котромусь зі слів помилка?
Якщо зазирнути до словників, то ми знайдемо усі три слова як синоніми, але вони різняться словом від якого походять, але з тим самим змістом.
Слово "райдуга" ймовірно походить від праслов'янського *radǫga, похідне від radъ – "радий". У нашій мові є слово "радіти". А російською – "радуга". Хоча це слово теж є у словнику, але більшість мовознавців вважають його російською калькою, яка не належить до питомої української лексики.
У нашій мові здавна існує інше власне й красиве слово – "веселка". Воно походить від кореня veselъ; "весел-", що означає – веселий, радість, світло, барви. І справді: коли після дощу на небі з’являється різнобарвна дуга, вона приносить відчуття оновлення й радості. Крім того, у більшості міфологій та релігій, веселка – символ радості, оновлення, гарний передвісник.
Обидва слова – і "радіти", і "веселитися" мають приблизно однаковий зміст, тому назви і "радуга", і "веселка" цілком логічні.
Тому можна сказати: переливатися всіма кольорами райдуги і всіма кольорами веселки.
Хоча сьогодні у більшості підписів ви зустрінете слово "веселка": "як вивчити кольори веселки", "що таке веселка" і тому подібне. Ще це популярна назва дитячих садочків, розважальних центрів, крамниць іграшок і так далі.
Цікаво! Веселка з’являється тоді, коли сонячне світло проходить крізь дрібні крапельки води в повітрі після дощу. Кожна крапелька ніби маленька призма: вона відхиляє світло і розкладає його на різні кольори. Тому замість білого світла ми бачимо цілий спектр – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Щоб побачити веселку, треба стояти спиною до сонця: тоді перед очима відкривається кольорова дуга, яка утворюється по колу, але ми бачимо лише її частину.
У народній традиції веселку сприймали як міст між небом і землею, як знак Божої благодаті. Поряд із "веселкою" трапляються й інші поетичні назви "небесна дуга", "веселиця", "ясниця".
Як вивчити кольори веселки?
Саме по веселці ми найчастіше вивчаємо кольори і послідовність кольорів дуже важлива, українською – – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. А щоб їх вивчити мовознавці вигадали низку мнемонічних різноманітних фраз, які полегшують запам'ятовування. На просторах соціальних мереж можна знайти їх понад два десятки. І цікаво, що одні подають колір як "оранжевий, а інші – як "помаранчевий". І ось кілька з них:
- Чабан Отару Жене Зранку. Бачу Сіпає Фіалку
- Чарівниця Осінь Жар-птаху Закликає Бабин Сад Фарбувати
- Чарівна Оксана Живе Знову Біля Старого Фонтану
- Чомусь Осіння Журба Завжди Буяє Сумними Фарбами
- Чоловік Охоче Жінку Заміж Бере Собі Файну
- Червоні Окуляри Жанки Заважають Бачити Сяйво Фіалки
- Чому Обізнані Життям Завжди Балакають Смішні Фрази?
- Червоний Орел Живе За Байраком Серед Фіалок
- Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати
- Чи Обжене Жвавенького Зайчиська Байдикуватий Ситий Фокстер'єр?
- Чекав Обіду Журналіст. З‘їв Бутерброд – Став Футболіст.
- Чи Омелько Жити Зможе Без Своїх Фантазій?
- Чим Образив Жайворонка Золотавий Блиск Святкового Феєрверку?
- Чапля Пообіцяла (помаранчевий, а не оранжевий) Жабці Знайти Барвистий Стиглий Фрукт
- Чому Пінгвіни (помаранчевий, а не оранжевий) Живуть Зимою Без Своїх Фантазій.
Оберіть свій варіант, щоб вивчити кольори українською чи кілька, і кожного разу дивуйте.