Чи передбачили кошти на реформу шкільного харчування на 2026 рік

Уряд заклав 14,4 мільярда гривень на реалізацію реформи шкільного харчування у 2026 році. Посадовці кажуть, що приділили необхідну увагу цій темі.

Про це повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко під час робочої зустрічі, інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Скільки коштів заклали на шкільне харчування?

Посадовиця зауважила, що у школах від Харківщини до Львівщини з'явилися безоплатні обіди.

На наступний рік – із важливого – у державному бюджеті ми передбачили 14,4 мільярда гривень на цю програму. І будемо працювати над новими можливостями,

– уточнила вона.

Свириденко додала, що держава систематично виділяє й закладає у бюджеті кошти на модернізацію харчових блоків. За два роки реформи вже модернізували 215 харчоблоків у школах. За її словами, на цю мету цьогоріч заклали 960 мільйонів гривень. На наступний рік передбачили 1 мільярд гривень.

Очільниця уряду також акцентувала на проблемі нестачі працівників. Для її розв'язання створюють кулінарні хаби, аби на базі професійно-технічних закладів була можливість підготовки й перенавчання шкільних кухарів. Торік створили 11 хабів, вісім – цьогоріч, у 2026 році планують відкриття ще 5 хабів коштом субвенцій.

У бюджеті на наступний рік передбачили 5 мільярдів гривень на будівництво близько 100 підземних шкіл і вперше – 1 мільярд гривень на укриття для дитячих садків,

– розповіла прем'єрка.

Особливу увагу, за її словами, уряд приділяє прифронтовим областям. Там стартував пілот реформи – з початку вже цього навчального року Кабмін забезпечив безоплатне харчування для учнів 1 – 11 класів у прифронтових громадах.

Скількох учнів забезпечили безоплатним харчуванням?

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів, що два мільйони школярів у країні мають змогу отримувати гаряче харчування.

2 мільйони дітей уже охоплені гарячим харчуванням: 1,5 мільйона – за кошти субвенції – учні початкових класів, також учні 5 – 11 класів на прифронтових територіях, 500 тисяч – за кошти місцевих бюджетів, це діти пільгових категорій,

– розповів Лісовий.

І додав, що посадовці мають намір довести цю кількість до 3 мільйонів учнів. Мовиться про дітей, які навчаються очно або за змішаною формою. Та для цього потрібне прогнозоване фінансування і дисципліна виконання на місцях.

Очільник МОН при цьому нагадав, що безоплатне гаряче харчування для учнів початкової школи запровадили у 2024 році. На це в бюджеті передбачили 2 мільярди гривень. Цьогоріч уряд продовжив фінансування безкоштовного харчування у школах. Програму розширили на учнів 5 – 11 класів у прифронтових громадах. У 2026 році планують охопити безоплатним гарячим харчуванням учнів 5 – 6 класів у всіх регіонах. Також на 2025 – 2026 навчальний рік Всесвітня Продовольча програма ООН виділила пів мільярда гривень на фінансування харчування учнів початкових класів.