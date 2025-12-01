Феноменальна пам'ять: учень з Києва встановив рекорд України з числом пі

Учень Борис Васковець встановив рекорд України у номінації "Найбільша кількість знаків числа Пі, відтворена напам'ять підлітком". Хлопець послідовно і безпомилково назвав 300 знаків.

Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці, зазначає 24 Канал. Рекордсмен – 16-річний учень київського ліцею.

Що відомо про рекорд і хлопця?

Вєтрова зазначила: число пі – нескінченне. Неможливо знайти його кінцевого значення. Цього не змогли зробити навіть суперкомп'ютери. Воно також немає повторювальних шаблонів.

Очільниця Національного реєстру рекордів України також розповіла: секрет пам'яті хлопця – у ритмі. Музична школа подарувала хлопцю відчуття темпу, тож цифри для нього звучать як реп. Борис складає їх у мелодію, тренується ночами, а під час повітряних тривог продовжує вправлятися навіть в укритті. Там йому легше зібратися і заспокоїти думки.

На рекорд школяра надихнула вчителька – Валерія Дуженко.

Батько хлопця розповів ТСН, що Борис отримав побутову травму. Як наслідок – струс мозку і перелом кісток. Аби покращити моральний стан дитини, батьки зробили радикальний крок: переїхали з Черкас до Києва.

Колись учень хотів стати актором, проте завдяки вчительці Дуженко полюбив точні науки. Саме вона запропонувала взяти участь у встановленні рекорду, присвяченому дню числа пі, торік у ліцеї.

Що таке число пі? Це відношення довжини кола до його діаметра. Число використовували ще науковці древнього Єгипту та Вавилону. Воно трапляється у математичних і фізичних формулах та стало частиною творів мистецтва.

