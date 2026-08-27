По информации Министерства образования и науки Украины, каждая школа может корректировать конкретные сроки занятий и каникул в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.

График каникул и форма обучения

Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. При этом дата окончания учебных занятий, проведение праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут едиными для всех школ.

Ориентировочно осенние каникулы школьников продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года, зимние – с 25 декабря по 10 января, а весенние – с 22 по 28 марта 2027 года.

Очное обучение остается приоритетным форматом, однако его проведение разрешено исключительно при наличии укрытий и безопасных условий в учебном заведении.

Старшая школа и новые образовательные программы

С 1 сентября 2026 года 150 лицеев из разных регионов Украины присоединятся ко второму этапу пилотного внедрения реформы старшей профильной школы. Учащиеся 10 – 12 классов опробуют модель, позволяющую выбирать направление обучения и отдельные курсы в соответствии со своими интересами.

Кроме того, ученики шестых классов продолжат обучение по новым модельным программам в рамках политики "Образование для жизни". Изменения коснутся математических, языково-литературных, исторических, социальных и физкультурных дисциплин.

Для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) обязательным элементом программы станет английский язык. Обучение будет проходить в игровой и интерактивной форме без переноса школьной модели уроков в детские сады.

К слову, первый урок 1 сентября рекомендуется посвятить теме "Язык достоинства", сосредоточив внимание учеников на культуре уважения, инклюзии и безбарьерном общении.

Отдельные регионы будут корректировать график в зависимости от обстоятельств. Как уже сообщалось на нашем сайте, в киевских школах основные занятия рекомендуется завершить 28 мая, а июнь использовать для компенсационных уроков и консультаций.

В то же время в высших учебных заведениях академический календарь определяется индивидуально. Ранее мы сообщали, что старшие курсы университетов в основном начнут обучение 1 сентября, тогда как для первокурсников магистратуры начало занятий может сдвинуться из-за сроков вступительной кампании.