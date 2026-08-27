За інформацією Міністерства освіти і науки України, конкретні терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.

Графік канікул та форма навчання

Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Водночас дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.

Орієнтовно осінній відпочинок школярів триватиме з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року, зимовий – з 25 грудня до 10 січня, а весняний – з 22 до 28 березня 2027 року.

Очне навчання залишається пріоритетним форматом, проте його проведення дозволено виключно за наявності укриттів і безпечних умов у закладі освіти.

Старша школа та нові освітні програми

З 1 вересня 2026 року 150 ліцеїв з різних регіонів України долучаться до другого етапу пілотування реформи старшої профільної школи. Учні 10 – 12 класів випробують модель із можливістю обирати напрям навчання та окремі курси відповідно до власних зацікавленостей.

Крім того, учні шостих класів продовжать навчання за новими модельними програмами в межах політики "Освіта для життя". Зміни поширяться на математичні, мовно-літературні, історичні, соціальні та фізкультурні галузі.

Для дітей старшого дошкільного віку 5 – 6 років обов'язковим елементом програми стане англійська мова. Навчання відбуватиметься в ігровій та інтерактивній формі без переносу шкільної моделі уроків у дитячі садки.

До слова, перший урок 1 вересня рекомендовано присвятити темі "Мова гідності", зосередивши увагу учнів на культурі поваги, інклюзії та безбар'єрному спілкуванні.

Окремі регіони коригуватимуть графік залежно від обставин. Як уже повідомлялося на нашому сайті, у київських школах основні заняття рекомендують завершити 28 травня, а червень використати для компенсаторних уроків і консультацій.

Водночас у закладах вищої освіти академічний календар визначається індивідуально. Раніше ми розповідали, що старші курси університетів переважно розпочнуть навчання 1 вересня, тоді як для першокурсників магістратури старт занять може зміститися через строки вступної кампанії.