Знаменитый итальянский вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что хочет закончить старшую школу. Однако сделает он это лишь после окончания футбольной карьеры.

Об этом спортсмен заявил в прямом эфире в инстаграм, пишет 24 канал.

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Но произойдет это лишь тогда, когда уйдет из футбола. После спортивной карьеры футболист обещает сделать для себя год творческого отпуска. Часть времени он посвятит себе и семье, а еще часть – на образование.

Я хочу доучиться в старшей школе – родители 30 лет выносили мне мозг за это,

– добавил вратарь "Ювентуса".

Известно, что в молодые годы Буффон покинул школу и купил себе диплом юриста. Его обман раскрыли только в 2004 году. На то время звездному вратарю грозил тюремный срок, но в результате спортсмен просто заплатил штраф.

Отметим, что итальянские школьники заканчивают старшие классы в возрасте 19 лет, после чего могут поступать в университет.