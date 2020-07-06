Знаменитий італійський воротар "Ювентусу" Джанлуїджі Буффон заявив, що хоче закінчити старшу школу. Проте зробить він це лише після закінчення футбольної кар’єри.

Про це спортсмен заявив у прямому ефірі в інстаграм, пише 24 канал.

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Але станеться це лише тоді, коли піде з футболу. Після спортивної кар’єри футболіст обіцяє зробити для себе рік творчої відпустки Частину часу він присвятить собі та родині, а ще частину – на освіту.

Я хочу довчитися у старшій школі – батьки 30 років виносили мені мозок через це,

– додав воротар "Ювентусу".

Відомо, що у молоді роки Буффон покинув школу і купив собі диплом юриста. Його обман розкрили лише у 2004 році. На той час зірковому воротарю загрожував тюремний термін, але в результаті спортсмен просто заплатив штраф.

Зазначимо, що італійські школярі закінчують старші класи у віці 19 років, після чого можуть вступати до університету.