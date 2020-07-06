42-річний футболіст Буффон вирішив нарешті закінчити школу
Знаменитий італійський воротар "Ювентусу" Джанлуїджі Буффон заявив, що хоче закінчити старшу школу. Проте зробить він це лише після закінчення футбольної кар’єри.
Про це спортсмен заявив у прямому ефірі в інстаграм, пише 24 канал.
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Але станеться це лише тоді, коли піде з футболу. Після спортивної кар’єри футболіст обіцяє зробити для себе рік творчої відпустки Частину часу він присвятить собі та родині, а ще частину – на освіту.
Я хочу довчитися у старшій школі – батьки 30 років виносили мені мозок через це,
– додав воротар "Ювентусу".
Відомо, що у молоді роки Буффон покинув школу і купив собі диплом юриста. Його обман розкрили лише у 2004 році. На той час зірковому воротарю загрожував тюремний термін, але в результаті спортсмен просто заплатив штраф.
Зазначимо, що італійські школярі закінчують старші класи у віці 19 років, після чого можуть вступати до університету.