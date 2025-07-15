Железняк раскрыл, кто будет министром образования в правительстве Свириденко
- Андрей Витренко, нынешний заместитель министра образования, может стать временным исполняющим обязанности министра в правительстве Свириденко.
- Витренко является депутатом Киевского горсовета от партии "Слуга народа" и единственным заместителем из старой команды Сергея Шкарлета, который остался работать в новой команде.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить украинское правительство. Состав Кабмина после ее назначения претерпит изменения.
Причем довольно существенных. Свою должность, вероятно, потеряет глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка.
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Кто будет новым главой МОН?
Нардеп говорит, что МОН получит нового руководителя, но он будет исполнять обязанности министра образования и науки Украины временно.
Так, в.и.о. министра образования в правительстве Свириденко будет Андрей Витренко. Сейчас он является заместителем Оксена Лисового в МОН.
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Что известно об Андрее Витренко и его вероятном назначении?
- Андрей Витренко является также депутатом Киевского горсовета от партии "Слуга народа".
- Председатель Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак называл его одним из кандидатов на должность главы МОН.
- К слову, Витренко единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель Оксена Лисового.
- Напомним, что общественная инициатива "Дисергейт" обвинила заместителя главы МОН Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации. Агентство "Интерфакс-Украина" обращалось к Витренко за комментарием, но не получило его.
- Витренко заявил, что никто с ним не общался относительно назначения главой МОН, но от такого предложения не откажется.
- Он заявил, что ему не нравится политика МОН по части реформ.
- Также Витренко намерен баллотироваться на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, если будет такая возможность.
- Студенты вышли на протесты против назначения его министром или и.о. главы МОН. Также требуют увольнения его из ведомства.