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Учеба Образование в Украине Железняк раскрыл, кто будет министром образования в правительстве Свириденко
15 июля, 14:44
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Железняк раскрыл, кто будет министром образования в правительстве Свириденко

Мария Волошин
Основні тези
  • Андрей Витренко, нынешний заместитель министра образования, может стать временным исполняющим обязанности министра в правительстве Свириденко.
  • Витренко является депутатом Киевского горсовета от партии "Слуга народа" и единственным заместителем из старой команды Сергея Шкарлета, который остался работать в новой команде.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить украинское правительство. Состав Кабмина после ее назначения претерпит изменения.

Причем довольно существенных. Свою должность, вероятно, потеряет глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка.

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Кто будет новым главой МОН?

Нардеп говорит, что МОН получит нового руководителя, но он будет исполнять обязанности министра образования и науки Украины временно.

Так, в.и.о. министра образования в правительстве Свириденко будет Андрей Витренко. Сейчас он является заместителем Оксена Лисового в МОН.

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Что известно об Андрее Витренко и его вероятном назначении?

  • Андрей Витренко является также депутатом Киевского горсовета от партии "Слуга народа".
  • Председатель Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак называл его одним из кандидатов на должность главы МОН.
  • К слову, Витренко единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель Оксена Лисового.
  • Напомним, что общественная инициатива "Дисергейт" обвинила заместителя главы МОН Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации. Агентство "Интерфакс-Украина" обращалось к Витренко за комментарием, но не получило его.
  • Витренко заявил, что никто с ним не общался относительно назначения главой МОН, но от такого предложения не откажется.
  • Он заявил, что ему не нравится политика МОН по части реформ.
  • Также Витренко намерен баллотироваться на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, если будет такая возможность.
  • Студенты вышли на протесты против назначения его министром или и.о. главы МОН. Также требуют увольнения его из ведомства.