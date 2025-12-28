back button
Учеба Образование в Украине "Никогда не поймет": украинцы в сети поспорили из-за уровня английского выпускников школ
"Никогда не поймет": украинцы в сети поспорили из-за уровня английского выпускников школ

Мария Волошин
Основные тезисы
  • Репетиторка в соцсети вызвала дискуссию о качестве преподавания английского языка в школах, подчеркнув, что ученики часто не овладевают им даже после 11 лет обучения.
  • Украинцы высказали свое мнение.
Изучение английского в школе
Изучение английского в школе / Freepik

Репетитор Анастасия Дерлеменко спровоцировала дискуссию в сети по изучению в школе английского языка. Она заявила, что искренне не понимает, как можно 11 лет дважды в неделю учить детей английскому и выпускать учеников, которые его так и не знают.

Это она написала в соцсети Threads. И попросила учителей и репетиторов иностранного объяснить этот феномен.

Что думают украинцы об изучении английского в школе?

Украинцы щедро откликнулись комментариями к этому сообщению и высказали свое мнение.

  • Ох, как же раздражает, когда репетиторы позволяют себе унижать школьных учителей. Но ладно, отвечу на ваш вопрос. Научить можно тех детей, которые хотят учиться. Такие дети знают английский. Но, к сожалению, подавляющее большинство детей учиться не хочет, потому что не во всех семьях формируется понимание того, что нужно учиться.

  • Учителя учат. И даже не 2 раза в неделю, а три, а иногда и больше. Но вопрос, учатся ли ученики УЧИТЬ! Потому что ты можешь привести коня к воде, но не заставить его пить.

  • Ну английский, то это понятно... А как можно объяснить, что люди живут в Украине, дети учатся в украиноязычных школах, а как заходишь в школу, то одни русскоязычные дети....????

  • Где-то примерно так же, как можно 11 лет 4 – 5 раз в неделю учить математике, и выпускать учеников, которые ее так и не знают).

  • Кто не работал учителем в школе, никогда не поймет учителя, к сожалению.

  • Я вышла из школы с уровнем В1. А мой брат, который учился в специализированной английской школе, вышел с нулем. Зависит от человека и желания учиться.

  • Я училась. Много. И вышла с нулем..

  • Я искренне НЕ ПОНИМАЮ, как можно сравнивать учительство с репетиторством. Это крайне разные вещи, когда у тебя 1 или группа из 5 или 25+ детей.

  • Попробуйте научить 25 детей, которые смотрят на вас, как на врага, потому что ваш предмет им не нужен, но "мама заставляет".

  • Работала в школе, где английский 5 раз в неделю. 70% не знали почти ничего и возмущались на запрос что-то учить.

  • Я удивляюсь, как те учителя из тех школ вообще не разбежались.

Что думают украинцы об изучении английского в школе / скриншот

Увеличат ли учителям зарплату?

  • В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников.
  • Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
  • Также в следующем году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
  • У Министерстве образования и науки Украины отмечали, что доплаты вырастут на 2 тысячи гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).