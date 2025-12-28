"Никогда не поймет": украинцы в сети поспорили из-за уровня английского выпускников школ

Это она написала в соцсети Threads. И попросила учителей и репетиторов иностранного объяснить этот феномен.

Что думают украинцы об изучении английского в школе?

Украинцы щедро откликнулись комментариями к этому сообщению и высказали свое мнение.

Ох, как же раздражает, когда репетиторы позволяют себе унижать школьных учителей. Но ладно, отвечу на ваш вопрос. Научить можно тех детей, которые хотят учиться. Такие дети знают английский. Но, к сожалению, подавляющее большинство детей учиться не хочет, потому что не во всех семьях формируется понимание того, что нужно учиться.

Учителя учат. И даже не 2 раза в неделю, а три, а иногда и больше. Но вопрос, учатся ли ученики УЧИТЬ! Потому что ты можешь привести коня к воде, но не заставить его пить.

Ну английский, то это понятно... А как можно объяснить, что люди живут в Украине, дети учатся в украиноязычных школах, а как заходишь в школу, то одни русскоязычные дети....????

Где-то примерно так же, как можно 11 лет 4 – 5 раз в неделю учить математике, и выпускать учеников, которые ее так и не знают).

Кто не работал учителем в школе, никогда не поймет учителя, к сожалению.

Я вышла из школы с уровнем В1. А мой брат, который учился в специализированной английской школе, вышел с нулем. Зависит от человека и желания учиться.

Я училась. Много. И вышла с нулем..

Я искренне НЕ ПОНИМАЮ, как можно сравнивать учительство с репетиторством. Это крайне разные вещи, когда у тебя 1 или группа из 5 или 25+ детей.

Попробуйте научить 25 детей, которые смотрят на вас, как на врага, потому что ваш предмет им не нужен, но "мама заставляет".

Работала в школе, где английский 5 раз в неделю. 70% не знали почти ничего и возмущались на запрос что-то учить.

Я удивляюсь, как те учителя из тех школ вообще не разбежались.

