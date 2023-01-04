На восстановление поврежденных россиянами украинских вузов выделят средства

31 декабря россияне снова атаковали Киев дронами и повредили здания вузов. Следовательно, на восстановление этой инфраструктуры в Украине выделят средства.

Об этом рассказал глава МОН Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. При этом уточнил, что потери 31 декабря значительно больше, ни после обстрелов Россией Киева 10 октября.

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На поврежденные здания вузов выделят средства

Шкарлетт уточнил, что в результате атаки россиян накануне Нового года в Киеве повреждены:

около 10 построек факультетов;

учебно-научный институт высоких технологий;

Институт биологии и медицины;

лабораторные корпуса;

физико-математический лицей;

студгородок;

спорткомплекс;

Национальный университет биоресурсов и его общежития;

транспортный университет;

университет культуры и искусства;

университет дизайна;

лингвистический университет;

их общежития.

Министр уточнил, что на сегодняшний день свободных средств в госбюджете нет. Большинство средств направляется на ВСУ. Однако нашему государству помогают благотворители.

Доноры очень активно сотрудничают с каждым из университетов,

– уточнил министр.

При этом напомнил, что после атаки россиян 10 октября из резервного фонда было направлено средства на ликвидацию повреждений в КНУ. По такому пути будут идти и сейчас.

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Атака на Киев 31 декабря