За регулярное чтение можно получить небольшое денежное вознаграждение. Об этом пишет The Guardian.

Как вознаграждают за чтение

Так, Сингапур решил бороться с "думскроллингом" (непрерывным пролистыванием ленты новостей и соцсетей, когда человек продолжает потреблять информацию, даже если она уже не приносит ему пользы или удовольствия) не путем блокировки соцсетей, а с помощью книг. В сентябре этого года Национальная библиотечная Рада страны запустила программу, в рамках которой взрослые могут получать виртуальные монеты за ежедневное чтение.

Участник должен зарегистрировать на государственном сайте сессию чтения продолжительностью не менее 15 минут. За одну такую сессию начисляется 20 виртуальных монет. При этом зачислять можно только одну сессию в день.

Чтобы получить 1 сингапурский доллар (35 украинских гривен), нужно накопить 1000 монет. То есть для выплаты необходимо зарегистрировать 50 дней чтения. Вознаграждение небольшое, но сама идея заключается не столько в заработке, сколько в том, чтобы превратить чтение в регулярную привычку.

В Сингапуре убеждены, что устойчивые читательские привычки легче формировать с помощью небольших и достижимых шагов.

Как устроена программа

Программа построена по принципу геймификации: чтение превратили в последовательность небольших ежедневных действий с вознаграждением за регулярность. Тем не менее правительство этой страны рассматривает различные способы уменьшить вред от социальных сетей. В частности, рассматривается возможность введения ежедневного ограничения времени их использования.

К слову, ранее государство уже использовало вознаграждения для поощрения физической активности – например, через ваучеры за ходьбу или призы за достижение определенного количества шагов. Что интересно, Сингапур уже имеет лучшие в мире результаты по чтению. А платить сингапурцам за чтение начали именно тогда, когда их 15-летние школьники показали самый высокий в мире результат по читательской грамотности.

По результатам PISA 2025, 15-летние ученики Сингапура набрали в среднем 535 баллов по чтению – это самый высокий показатель среди всех участников оценки. Для сравнения: средний результат стран ОЭСР составил 461 балл.

В то же время результаты Сингапура по чтению в 2025 году были на 8 баллов ниже, чем в 2022 году.