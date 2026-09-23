За регулярне читання можна отримати невелику грошову винагороду. Про це пише The Guardian.

Як винагороджують за читання

Так, Сінгапур вирішив боротися з думскролінгом (безперервним гортанням стрічки новин і соцмереж, коли людина продовжує споживати інформацію, навіть якщо та вже не дає отримує користі чи задоволення) не блокуванням соцмереж, а книжками. У вересні цього року Національна бібліотечна рада країни запустила програму, у межах якої дорослі можуть отримувати віртуальні монети за щоденне читання.

Учасник має зареєструвати на державному сайті сесію читання тривалістю щонайменше 15 хвилин. За одну таку сесію нараховують 20 віртуальних монет. Водночас зарахувати можна лише одну сесію на день.

Щоб отримати 1 сінгапурський долар (35 українських гривень), потрібно накопичити 1000 монет. Тобто для виплати треба зареєструвати 50 днів читання. Винагорода невелика, але сама ідея – не стільки у заробітку, скільки в тому, щоб перетворити читання на регулярну звичку.

У Сінгапурі переконані, що стійкі читацькі звички легше формувати через невеликі й досяжні кроки.

Як побудована програма

Програму побудували за принципом гейміфікації: читання перетворили на послідовність невеликих щоденних дій із винагородою за регулярність. Все ж уряд цієї країни розглядає різні способи зменшити шкоду від соцмереж. Зокрема розглядають можливість запровадження щоденного обмеження часу їх використання.

До слова, раніше держава вже використовувала винагороди для заохочення фізичної активності — наприклад, через ваучери за ходьбу або призи за досягнення певної кількості кроків. Що цікаво, Сінгапур уже має найкращі результати з читання у світі. А платити сінгапурцям за читання почали саме тоді, коли їхні 15-річні школярі показали найвищий у світі результат із читацької грамотності.

За результатами PISA 2025, 15-річні учні Сінгапуру набрали в середньому 535 балів із читання — це найвищий показник серед усіх учасників оцінювання. Для порівняння, середній результат країн ОЕСР становив 461 бал.

Водночас результати Сінгапуру з читання у 2025 році були на 8 балів нижчими ніж у 2022-му.