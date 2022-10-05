Так, британский политик стал частью академического сообщества Львовского национального университета имени Ивана Франко. При этом впоследствии надеется посетить этот украинский вуз.

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Джонсон стал Почётным доктором Львовского университета

Борис Джонсон получил звание "Почетного доктора" (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко. Такое решение ученый совет вуза принял на заседании 4 октября. Ранее британский политик дал официальное согласие на это. Кандидатуру Бориса Джонсона выдвинул ректорат и поддержали пять профессоров университета.

Борис Джонсон – первый из мировых лидеров занял жесткую однозначную позицию относительно того, что Украина – независимое государство, а Россия – агрессор,

– подчеркнул ректор Львовского университета Владимир Мельник

По словам ректора, именно позиция Джонсона и его визит в Украину способствовали объединению других стран вокруг помощи Украины в войне с Россией. При этом по инициативе экс-премьера Великобритании нашему государству оказывают мощную военную помощь.

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"Большая честь"

Британский политик поблагодарил за звание и выразил уважение всему сообществу университета. При этом подчеркнул, что получить это звание "для него большая честь".

Я горжусь тем, что в должности премьер-министра Соединенного Королевства имел возможность сыграть свою скромную роль в помощи Украине в войне против российского агрессора, и буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы и дальше поддерживать Украину,

– акцентировал Джонсон.

Неоценимая помощь Великобритании

Великобритания с начала полномасштабного вторжения России в Украину стала крепким союзником нашего государства, а ее тогдашний премьер Борис Джонсон – олицетворением этой помощи.

За время войны правительство Джонсона выделило Украине военную и финансовую помощь примерно на 3 миллиарда долларов. Великобритания предоставила Украине реактивные системы залпового огня M270, ракеты Brimstone.

Великобритания также ввела санкции против более 1100 граждан и более 100 компаний, связанных с Россией.

Правительство страны также разработало программу для украинских беженцев "Дом для Украины". Британцам предлагали принять украинцев минимум на полгода. Принять украинцев согласились 100 тысяч британцев.

Беженцам из Украины разрешили жить и работать в Британии до 3 лет. Им выдавали пособие.

За время вторжения Джонсон трижды приезжал в Киев. Последний раз – в День Независимости Украины.

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