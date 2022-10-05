Так, британський політик став частиною академічної спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка. При цьому згодом сподівається відвідати цей український виш.

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Джонсон став Почесним доктором Львівського університету

Борис Джонсон отримав звання "Почесного доктора" (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка. Таке рішення вчена рада вишу ухвалила на засіданні 4 жовтня. Раніше британський політик дав офіційну згоду на це. Кандидатуру Бориса Джонсона висунув ректорат та підтримали п'ятеро професорів університету.

Борис Джонсон – перший зі світових лідерів зайняв жорстку однозначну позицію щодо того, що Україна – незалежна держава, а Росія – агресор,

– наголосив ректор Львівського університету Володимир Мельник

За словами ректора, саме позиція Джонсона і його візит в Україну сприяли об'єднанню інших країн навколо допомозі України у війні з Росією. При цьому з ініціативи експрем'єра Великобританії нашій державі надають потужну військову допомогу.

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"Велика честь"

Британський політик натомість подякував за звання та висловив повагу усій спільноті університету. При цьому наголосив, що отримати це звання "є для нього великою честю".

Я пишаюсь тим, що на посаді прем'єр-міністра Об'єднаного Королівства мав змогу відіграти свою скромну роль у допомозі Україні у війні проти російського агресора, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб і надалі підтримувати Україну,

– акцентував Джонсон.

Неоціненна допомога Великої Британії

Велика Британія від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала міцним союзником нашої держави, а її тодішній прем'єр Борис Джонсон – уособленням цієї допомоги.

За час війни уряд Джонсона виділив Україні військової та фінансової допомоги приблизно на 3 мільярди доларів. Велика Британія надала Україні реактивні системи залпового вогню M270, ракети Brimstone.

Велика Британія також запровадила санкції проти понад 1100 громадян і понад 100 компаній, що пов'язані з Росією.

Уряд країни також розробив програму для українських біженців "Дім для України". Британцям пропонували прийняти українців мінімум на пів року. Прийняти українців погодилося 100 тисяч британців.

Біженцям з України дозволили жити та працювати у Британії до 3 років. Їм видавали грошову допомогу.

За час вторгнення Джонсон три рази приїжджав у Київ. Останній раз — на День Незалежності України.

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