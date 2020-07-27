Нью-Йорк уже получил рекомендаций по открытию школ. Там очень подробно учли различные аспекты обучения, но акцент делают на профилактических мероприятиях. Как будут открывать школы в Нью-Йорке – читайте в материале.

С нового учебного года школам и округам нужно будет проводить проверки здоровья и обследования учащихся и персонала. Также учебные заведения будут требовать носить маски и максимально соблюдать социальное дистанцирование, гигиену рук и т.д., пишет Освитория.

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Также в школах пройдут регулярная уборка аудиторий, температурный скрининг учеников и контактное обследование всех, кто был болен. Учебные заведения закроют, если увеличится уровент заражения коронавирусом.

На первом плане в школах Нью-Йорке – справедливость образования. И хотя округам предоставляют руководящие принципы, у них есть свобода для творческих решений и гибкости на местах.

Вряд ли школы сразу откроются с нового учебного года. Поэтому учебным заведениям стоит ждать обновленных указаний, в зависимости от ситуации.

В то же время в Украине Минобразования рассматривает три варианта начала учебного года, которые зависят они от эпидемиологической ситуации в отдельных регионах:

вариант первый – низкий уровень заболеваемости, посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме



вариант второй – высокий уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается дистанционно;



вариант третий (наиболее вероятный) – средний уровень заболеваемости, образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования.

Среди рекомендаций в школах рассматривают такие: