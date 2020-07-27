Як відкриватимуть школи у Нью-Йорку з нового навчального року: досвід з США
Нью-Йорк вже отримав рекомендацій щодо відкриття шкіл. Там дуже детально врахували різні аспекти навчання дітей, але акцент роблять на профілактичних заходах. Як відкриватимуть школи у Нью-Йорку – читайте у матеріалі.
З нового навчального року школам та округам потрібно буде проводити перевірки здоров’я та обстеження учнів і персоналу. Також навчальні заклади вимагатимуть носити маски та максимально дотримуватися соціального дистанціювання, гігієни рук тощо, пише Освіторія.
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Також у школах відбуватимуться регулярне прибирання аудиторій, температурний скринінг учнів та контактне обстеження всіх, хто був хворий. Навчальні заклади закриють, якщо збільшиться рівень зараження коронавірусом.
На першому плані у школах Нью-Йорку – справедливість освіти. І хоча округам надають керівні принципи, в них є свобода для творчих рішень і гнучкості на місцях.
Навряд чи всі школи одразу відкриються з нового навчального року. Тому закладам освіти варто чекати на оновлені вказівки, залежно від ситуації.
Натомість в Україні Міносвіти розглядає три варіанти початку навчального року, залежать вони від епідеміологічної ситуації в окремих регіонах:
- варіант перший — низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;
- варіант другий — високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно;
- варіант третій (найбільш імовірний) — середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання.
Серед рекомендацій у школах розглядають такі:
- Перед початком роботи закладу всім працівникам вимірюють температуру. Дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад.
- Працівників і дітей з температурою, вищою за 37,2, не допускатимуть у школи.
- Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.
- Заклади мають бути оснащені антисептиками.