В ни одном украинском алфавите ее нет. Так откуда же она взялась и что означает это выражение – рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Буква зю" – что это значит?

Ни в одном алфавите нет буквы "зю". Но она живет в речи. Если кто-то "согнулся буквой зю", то речь идет вовсе не о написании буквы. Что означает это выражение и откуда взялась такая странная "буква"?

Если о человеке говорят, что он "согнулся буквой зю" или "стоит буквой зю", то подразумевают неестественно согнутое, искривленное, неудобное положение тела.

Например: человек долго работал в огороде, наклонившись над грядками, – и устало выпрямился. В шутку о нем могут сказать: "Так и стоял весь день буквой "зю"". Или же в шутку так называют асаны из йоги.

Позы "зю" из йоги / Magnifik

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А почему именно "зю"?

Вот тут начинается интересная история.

"Зю" – вымышленное название несуществующей буквы. Самая распространенная научная версия связывает ее появление с латинской буквой Z, форма которой могла напоминать согнутую человеческую фигуру.

Филолог Александр Зеленин выдвинул предположение, что выражение возникло в 1970–1980-х годах в молодежной среде. По его мнению, распространению этого образа могла способствовать популярность фильмов о Зорро, где герой оставлял в качестве своего знака букву Z.

По мнению исследователя, название "буква зю" могло возникнуть в результате изменения названия латинской буквы Z, которую называют "зет". В последнем слоге названия звук "ет" заменили на "ю", образовав "зю".

Лингвист предполагает, что на такое изменение могли повлиять названия греческих букв "мю" и "ню". Их непривычное для студентов звучание, по его мнению, могло стать толчком к шутливому переосмыслению названия латинской "зет" – так и могла появиться "зю".

Однако эта версия не является бесспорно доказанной. Другие исследователи считают, что достаточно было одного лишь внешнего сходства буквы Z с искривленной человеческой фигурой. То есть человек в неудобной позе как бы "начерчивает" своим телом некую выдуманную букву.

А еще одна версия – русская, что это вариант от слов "назюзяться" или "быть пьяным в зю-зю".

Как это выражение меняло свое значение?

Сначала "буква зю" ассоциировалась прежде всего с согнутой позой человека. В речи 1980-х годов это выражение, в частности, использовали, когда говорили о людях, которые долго ремонтировали автомобили в неудобной позе или работали в огороде, наклонившись к земле.

Позже значение расширилось: "буквой зю" стали называть любой предмет или конструкцию, имеющую странную, искривленную форму.

А еще выражение приобретало новые шуточные значения – им могли называть неразборчивый почерк, каракули или непонятный знак.

Интересно! Ранее мы писали о еще одном интересном выражении советских времен, происхождение которого до сих пор не выяснено – "натянуть сову на глобус".

А является ли "буква зю" украинским выражением?

Здесь стоит быть осторожными. По происхождению это русскоязычный молодой фразеологизм, который впоследствии распространился в различных языковых средах бывшего СССР. В украинском языке его можно встретить, но это не древнее украинское выражение.

Несмотря на известное шутливое значение выражения, сегодня оно приобрело и негативную коннотацию – высмеивание российской военной символики "Z". Есть даже песня с таким названием.

Поэтому в нейтральном украинском тексте часто лучше сказать проще: "согнуться", "скрутиться", "принять неестественную позу", "согнуться дугой" – в зависимости от контекста.

"Буква зю" – это прекрасный пример того, как язык может придумать букву, наделить ее образом, а затем превратить этот образ в фразеологизм.