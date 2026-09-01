У жодному українському алфавіті її немає. То звідки вона взялася і що означає вислів, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Буква зю" – що це означає?

У жодному алфавіті немає букви "зю". Але вона живе в мовленні. Якщо хтось "зігнувся буквою зю", то йдеться зовсім не про написання літери. Що означає цей вислів і звідки взялася така дивна "буква"?

Якщо про людину кажуть, що вона "зігнулася буквою зю" або "стоїть буквою зю", мають на увазі неприродно зігнуте, викривлене, незручне положення тіла.

Наприклад: людина довго працювала на городі, нахилившись над грядками, – і втомлено розпрямилася. Жартома про неї можуть сказати: "Так і стояв увесь день буквою зю". Або ж жартівливо так називають асани з йоги.

Пози "зю" з йоги / Magnifik

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А чому саме "зю"?

Ось тут починається цікава історія.

"Зю" – вигадана назва неіснуючої букви. Найпоширеніша наукова версія пов'язує її появу з латинською літерою Z, форма якої могла нагадувати зігнуту людську постать.

Філолог Олександр Зеленін висунув припущення, що вислів виник у 1970 – 1980-х роках у молодіжному середовищі. На його думку, поширенню образу могла посприяти популярність фільмів про Зорро, де герой своїм знаком залишав літеру Z.

На думку дослідника, назва "буква зю" могла виникнути внаслідок зміни назви латинської літери Z, яку називають "зет". В останньому складі назви звук "ет" замінили на "ю", утворивши "зю".

Мовознавець припускає, що на таку зміну могли вплинути назви грецьких літер "мю" та "ню". Їхнє незвичне для студентів звучання, на його думку, могло стати поштовхом до жартівливого переосмислення назви латинської "зет" – так і могла з'явитися "зю".

Однак ця версія не є беззаперечно доведеною. Інші дослідники вважають, що достатньо було самої зовнішньої схожості літери Z із викривленою людською постаттю. Тобто людина в незручній позі ніби "накреслює" своїм тілом таку собі вигадану букву.

А ще одна версія – російська, що це варіант від слів – "назюзятися" чи "бути п'яним у зю-зю".

Як вислів змінював своє значення?

Спочатку "буква зю" була пов'язана передусім із зігнутою позою людини. У мовленні 1980-х років цей вислів, зокрема, використовували, коли говорили про людей, які довго ремонтували автомобілі в незручній позі або працювали на городі, нахилившись до землі.

Пізніше значення стало ширшим: "буквою зю" могли назвати вже будь-який предмет або конструкцію, що має дивну, викривлену форму.

А ще вислів отримував нові жартівливі значення – ним могли називати нерозбірливий почерк, каракулі чи незрозумілий знак.

Цікаво! Раніше ми писали про ще один цікавий вислів радянського часу, походження якого і досі не з'ясовано – "натягнути сову на глобус".

А чи є "буква зю" українським висловом?

Тут варто бути обережними. За походженням це російськомовний молодий фразеологізм, який згодом поширився в різних мовних середовищах колишнього СРСР. В українській мові його можна зустріти, але це не давній український вислів.

Попри відоме жартівливе значення вислову, сьогодні він набуло і негативної конотації – висміювання російської військової символіки "Z". Є навіть пісня з такою назвою.

Тому в нейтральному українському тексті часто краще сказати простіше: "зігнутися", "скрутитися", "стати в неприродній позі", "зігнутися дугою" – залежно від контексту.

"Буква зю" – це чудовий приклад того, як мова може вигадати букву, наділити її образом, а потім перетворити цей образ на фразеологізм.