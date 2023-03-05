Ранее мэр Игорь Терехов призвал депутатов поддержать проект переименования учебного заведения. По его словам, именно война России поставила точку в дискуссия вокруг школы.

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Членкиня Топонимической комиссии горсовета Ирина Гончарова-Багалий называет это решение победным для общественности.

"Все смогли объединиться, даже те, между кем есть разные разногласия, здесь все были единодушны. Это показало и единогласное голосование на сессии. Я считаю, что это победа, однозначно", – заявила она.



Школе №11 в Харькове присвоили имя Дани Дидика / Фото "Общественное"

Реакция отца Дани Дидика

Теперь на входе в школу, где учился Даня Дидик, установлена мемориальная доска, в холле стоят его фотографии.

Отец погибшего Андрей Дидик признается, что не ожидал принятия такого решения, ведь тянулось все очень долго. "Сколько активистов, сколько людей записали песен, рисовали, стихи писали. Очень приятно, что люди так относятся к памяти Дани. Я очень благодарен за это", – сказал мужчина.



Отец Дани Дидика / Фото "Общественное"

Как отреагировала директор школы

В то же время директор заведения Светлана Проценко удивлена процедурой присвоения школе имени Дани Дидика.

У приверженцев идеи присвоения имени очень слабая позиция, если они прибегли к нарушению закона. Потому что голосование за проект решения нарушило сразу несколько законодательных актов Украины,

– заявила она.

По ее словам, во-первых, было нарушен закон о местном самоуправлении.

"Ведь в полномочия городского совета входит реорганизация, то есть изменение статуса, наименования и переименования, но таких объектов, как улицы, переулки, скверы, площади и сооружения, а не школы", – высказалась Проценко.



Директор школы №11 Светлана Проценко / Фото "Общественное"

Директор добавляет, что также была нарушена статья этого закона, потому что такие вещи возможны только при соблюдении определенного регламента – предшествуют общественное обсуждение и согласование должно быть с коллективом заведения.

Проценко отмечает, что согласования с коллективом не было. Однако обжаловать решение городского совета, пока идет война, в школе не планируют.

Что было раньше

Даня Дидик погиб в результате теракта у Дворца спорта в феврале 2015 года.

В течение нескольких лет представители общественности предлагали назвать в честь Дидика школу №11, где учился молодой человек. Тогда же в заведении ограничились установкой мемориальной доски.

В конце января мэр Харькова Игорь Терехов дал поручение переименовать школу №11 в городе в честь погибшего во время Марша единства Дани Дидика. Однако топонимическая комиссия отказала.

Все же 23 февраля Терехов на своей странице в фейсбуке написал, что школу переименуют.