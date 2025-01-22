День Соборности является одним из государственных праздников в Украине. 24 Канал со ссылкой на известного языковеда Александра Авраменко расскажет, как не ошибиться в этом названии на письме и как правильно писать другие названия праздников.
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Как правильно писать названия государственных праздников
В эфире "Завтрака з 1+1" Авраменко растолковал, в названиях каких праздников все слова надо писать с большой буквы. Так, правописание названий праздников зависит от того их "масштаба".
Частные праздники пишем с маленькой буквы, например, "день рождения". А вот с государственными праздниками иначе,
– уточнил языковед.
И добавил: если название состоит из двух или более слов, то только первое слово следует писать с большой буквы. Например:
- Новый год;
- День учителя;
- День памяти и примирения.
Но есть три государственных праздника, в названиях которых следует писать с большой буквы каждое слово. Среди них:
- День Конституции Украины;
- День Соборности Украины;
- День Независимости Украины.
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