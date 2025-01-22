День Соборності є одним із державних свят в Україні. 24 Канал з посиланням на відомого мовознавця Олександра Авраменка розповість, як не помилитися у цій назві на письмі та як правильно писати інших назви свят.
Дивіться також Не зіпсуйте свято: яких мовних помилок не варто припускатися у День Соборності
Як правильно писати назви державних свят
В ефірі "Сніданку з 1+1" Авраменко розтлумачив, у назвах яких свят усі слова треба писати з великої літери. Так, правопис назв свят залежить від того їхнього "масштабу".
Приватні свята пишемо з малої букви, наприклад, "день народження". А от із державними святами інакше,
– уточнив мовознавець.
І додав: якщо назва складається з двох або більше слів, то тільки перше слово варто писати з великої букви. Наприклад:
- Новий рік;
- День учителя;
- День пам'яті та примирення.
Але є три державні свята, у назвах яких варто писати з великої букви кожне слово. Серед них:
- День Конституції України;
- День Соборності України;
- День Незалежності України.
Дивіться також Свято, яке об'єднало громадян: важлива історія Дня Соборності України 2025
Читайте більше мовних новин
- Росіяни не подужають: які 8 українських слів їм важко вимовити.
- Дармовис, навантага, закутень, руйновище: що означають та чому зникли ці автентичні слова.
- 10 відомих цитат українських письменників і поетів, які має знати кожен.