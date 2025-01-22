День Соборності є одним із державних свят в Україні. 24 Канал з посиланням на відомого мовознавця Олександра Авраменка розповість, як не помилитися у цій назві на письмі та як правильно писати інших назви свят.

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Як правильно писати назви державних свят

В ефірі "Сніданку з 1+1" Авраменко розтлумачив, у назвах яких свят усі слова треба писати з великої літери. Так, правопис назв свят залежить від того їхнього "масштабу".

Приватні свята пишемо з малої букви, наприклад, "день народження". А от із державними святами інакше,

– уточнив мовознавець.

І додав: якщо назва складається з двох або більше слів, то тільки перше слово варто писати з великої букви. Наприклад:

Новий рік;

День учителя;

День пам'яті та примирення.

Але є три державні свята, у назвах яких варто писати з великої букви кожне слово. Серед них:

День Конституції України;

День Соборності України;

День Незалежності України.

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