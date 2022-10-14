В то же время многие украинские учителя были вынуждены, даже несмотря на онлайн-обучение, ходить в школу. В Службе образовательного омбудсмена разъяснили, обязаны ли педагоги во время дистанционного обучения преподавать, находясь в школах.
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Учителей заставляют ходить в школу и преподавать во время тревоги
В Службе образовательного омбудсмена сообщили, что некоторых учителей заставляют ходить в школы, не имеющие укрытия. При этом проводить онлайн-уроки во время воздушной тревоги. На отдельных педагогов составили выговоры за отсутствие на работе.
В МОН объясняли, что учителя во время введенной дистанционной формы обучения имеют право самостоятельно определять свое рабочее место. Однако незаконное принуждение продолжается.
Согласно образовательному законодательству, во время вооруженной агрессии или чрезвычайной ситуации учителям не нужно заключать письменный трудовой договор о дистанционной работе.
К слову, контролирует образовательный процесс в такой период руководитель учебного заведения и его заместители. Для преподавания онлайн учителям также могут предоставлять персональные компьютеры.
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Какая ситуация с обучением в Украине
- Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
- В большинстве областей Украины дети и студенты в ближайшие дни будут учиться онлайн через террор России.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.
- Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, с 17 октября дети в садах города будут учиться очно.
- Во Львовской области с 17 октября школьники также возвращаются к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий. О формате обучения во Львове должны сообщить 14 октября.
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