Натомість чимало українських вчителів були змушені, навіть попри онлайн-навчання, ходити до школи. У Службі освітнього омбудсмена роз'яснили, чи зобов'язані педагоги під час дистанційного навчання викладати, перебуваючи у школах.

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Учителів змушують ходити до школи і викладати під час тривоги

У Службі освітнього омбудсмена повідомили, що деяких вчителів змушують ходити до шкіл, які не мають укриття. При цьому проводити онлайн-уроки під час повітряної тривоги. На окремих педагогів склали догани за відсутність на роботі.

У МОН пояснювали, що вчителі на час запровадженої дистанційної форми навчання мають право самостійно визначати своє робоче місце. Однак незаконний примус триває.

Зверніть увагу! Захистити свої права і подати звернення вчителі можуть за посиланням.

Відповідно до освітнього законодавства, у час збройної агресії чи надзвичайної ситуації вчителям не потрібно укладати письмовий трудовий договір про дистанційну роботу.

До слова, контролює освітній процес у такий період очільник закладу освіти та його заступники. Для викладання онлайн вчителям також можуть надавати персональні комп'ютери.

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Яка ситуація з навчанням в Україні

Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.

У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.

Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, від 17 жовтня діти у садочках міста вчитимуться очно.

На Львівщині з 17 жовтня школярі також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький. Про формат навчання у Львові мають повідомити 14 жовтня.