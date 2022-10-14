Пишут выговоры: обязаны ли учителя ходить в школу во время дистанционного обучения

Из-за полномасштабной войны немало школ в Украине перешли на дистанционное обучение. А на этой неделе почти все учебные заведения страны работали онлайн через ракетный террор России.

В то же время многие украинские учителя были вынуждены, даже несмотря на онлайн-обучение, ходить в школу. В Службе образовательного омбудсмена разъяснили, обязаны ли педагоги во время дистанционного обучения преподавать, находясь в школах.

Важно Отменят ли очное обучение в Украине из-за ракетного террора россиян

Учителей заставляют ходить в школу и преподавать во время тревоги

В Службе образовательного омбудсмена сообщили, что некоторых учителей заставляют ходить в школы, не имеющие укрытия. При этом проводить онлайн-уроки во время воздушной тревоги. На отдельных педагогов составили выговоры за отсутствие на работе.

В МОН объясняли, что учителя во время введенной дистанционной формы обучения имеют право самостоятельно определять свое рабочее место. Однако незаконное принуждение продолжается.

Защитить свои права и подать обращение учителя могут по ссылке

Согласно образовательному законодательству, во время вооруженной агрессии или чрезвычайной ситуации учителям не нужно заключать письменный трудовой договор о дистанционной работе.

К слову, контролирует образовательный процесс в такой период руководитель учебного заведения и его заместители. Для преподавания онлайн учителям также могут предоставлять персональные компьютеры.

Читайте Зарплату во время службы в ВСУ будут получать не все педагоги

Какая ситуация с обучением в Украине

Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.

В большинстве областей Украины дети и студенты в ближайшие дни будут учиться онлайн через террор России.

Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.

Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.

Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, с 17 октября дети в садах города будут учиться очно.

Во Львовской области с 17 октября школьники также возвращаются к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий. О формате обучения во Львове должны сообщить 14 октября.