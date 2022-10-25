С какими трудностями сталкиваются дети и учителя из-за энергетического террора России

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами. Враг хочет оставить украинцев без света и тепла.

Проблемы с электроэнергией отразились и на обучении в Украине. Ведь учебные заведения во многих городах и селах не могут работать очно. Такое заключение обнародовал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

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С какими проблемами сталкиваются дети и учителя

В Офисе образовательного омбудсмена рассказали также, с какими проблемами из-за российского террора сталкиваются дети и учителя. Это, в частности, следующие:

во время воздушных тревог пребывание в укрытии без света или отопления становится испытанием; при этом есть и определенная угроза для здоровья;

во время дистанционного обучения не все учителя и преподаватели могут проводить онлайн-уроки и лекции;

учащиеся и студенты часто имеют проблемы с подключением к Интернету во время онлайн-уроков;

также могут своевременно не выполнять и не отправлять онлайн задачи педагогам.

В Офисе образовательного омбудсмена при этом предлагают властям промониторить ситуацию на местах. А также разработать и реализовать украинскую стратегию компенсации образовательных потерь.

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