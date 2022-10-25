С какими трудностями сталкиваются дети и учителя из-за энергетического террора России
Источник:Офис образовательного омбудсмена
Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами. Враг хочет оставить украинцев без света и тепла.
Проблемы с электроэнергией отразились и на обучении в Украине. Ведь учебные заведения во многих городах и селах не могут работать очно. Такое заключение обнародовал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.
Важно Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты
С какими проблемами сталкиваются дети и учителя
В Офисе образовательного омбудсмена рассказали также, с какими проблемами из-за российского террора сталкиваются дети и учителя. Это, в частности, следующие:
- во время воздушных тревог пребывание в укрытии без света или отопления становится испытанием; при этом есть и определенная угроза для здоровья;
- во время дистанционного обучения не все учителя и преподаватели могут проводить онлайн-уроки и лекции;
- учащиеся и студенты часто имеют проблемы с подключением к Интернету во время онлайн-уроков;
- также могут своевременно не выполнять и не отправлять онлайн задачи педагогам.
В Офисе образовательного омбудсмена при этом предлагают властям промониторить ситуацию на местах. А также разработать и реализовать украинскую стратегию компенсации образовательных потерь.
Читайте Сколько школ в Украине работает офлайн, несмотря на ракетный террор России
Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать и далее дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказал главный специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что по состоянию на 24 октября обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- Более 3 тысяч школ работают очно; более 6,3 тысяч – онлайн; более 3 тысяч – в смешанной форме.