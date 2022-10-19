Сколько должен продолжаться онлайн-урок в школе в условиях военного времени

Полномасштабная война в Украине существенно изменила процесс обучения в Украине. Часть школьников вынуждена получать образование дистанционно.

Однако родители, чьи дети учатся онлайн, часто озабочены качеством и организацией обучения. В частности, их интересует, сколько должны продолжаться уроки на дистанционке.

Важно Сколько школ в Украине готовы к очной учебе во время войны

Сколько должен продолжаться урок во время онлайн-обучения

В Министерстве здравоохранения напомнили, что есть определенное время для онлайн-занятий в условиях военного положения для разных классов.

Да, дети должны учиться онлайн следующим образом:

1 – 2 класса – два урока по 30 минут или три – по 20 минут;

3 – 4 класса – два урока по 45 минут или три – по 30 минут, или четыре – по 20 минут;

5 – 6 классы – два урока по 45 минут или три – по 35 минут, или четыре – по 25 минут;

7 – 9 классы – два урока по 45 минут или три – по 40 минут, или четыре – по 30 минут, или пять – по 25 минут;

10 – 11 классы – три урока по 45 минут или четыре – по 35 минут, или пять – по 30 минут, или шесть – по 25 минут.

Если ребенок находится за границей

Для учеников, которые из-за войны выехали за границу и получают образование во вторую смену, также есть свой режим. У таких школьников уроки в украинской школе должны начинаться не позднее 16:00.

К слову, для учащихся 1 – 4 классов допустима организация занятий во вторую смену.

Читайте Война в Украине: с какими проблемами сталкиваются школьники во время учебы

Как сейчас учатся дети в Украине

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.

Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.

В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.

17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".

А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Также с 17 октября в школах Каменского на Днепропетровщине возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.

С 17 октября учебные заведения Одесской области, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВД.

С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.

Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.

В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.

С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.

К теме – какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео