Все его участники уже получили свои официальные результаты по шкале 100 – 200 баллов. Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.
Где искать результаты дополнительной сессии НМТ-2026
Результаты тестирования были размещены в персональных кабинетах участников НМТ 2026 года.
Во вкладке "Результат НМТ-2026" доступна опция формирования Информационной карты участника НМТ, которая необходима для поступления в высшие образования Украины. Напомним, что сертификат участника НМТ также доступен в персональном кабинете. Кроме того, участники и участники имеют возможность загрузить карточки результатов по предметам,
– информируют в УЦОКО.
И добавляют, что начисление тестовых баллов за выполнение предметных тестов НМТ производят в соответствии с утвержденными схемами. Для определения окончательных результатов НМТ, которые сейчас видят участники в своих персональных кабинетах, предусмотрели отдельный этап. В его рамках обрабатывают, повторно проверяют и подробно анализируют все ответы всех участников каждой сессии тестирования.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Вниманию тех, кому нужно подать оригинал документа с результатами НМТ в зарубежное учебное заведение: вы можете заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения),
– напоминают в Центре.
Для поступления в вузы Украины этот документ не требуется.
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Когда была дополнительная сессия НМТ в 2026 году
11 мая начался дополнительный период регистрации на НМТ. Продолжался до 17 мая.
Дополнительные сессии НМТ будут проходить в этом году в течение 17 – 24 июля.
В них могут принять участие поступающие, которые:
по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии;
участвовали в основной сессии НМТ, но не смогли начать или завершить экзамен;
регистрировались в дополнительный период регистрации.