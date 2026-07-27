Все его участники уже получили свои официальные результаты по шкале 100 – 200 баллов. Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

Где искать результаты дополнительной сессии НМТ-2026

Результаты тестирования были размещены в персональных кабинетах участников НМТ 2026 года.

Во вкладке "Результат НМТ-2026" доступна опция формирования Информационной карты участника НМТ, которая необходима для поступления в высшие образования Украины. Напомним, что сертификат участника НМТ также доступен в персональном кабинете. Кроме того, участники и участники имеют возможность загрузить карточки результатов по предметам,

– информируют в УЦОКО.

И добавляют, что начисление тестовых баллов за выполнение предметных тестов НМТ производят в соответствии с утвержденными схемами. Для определения окончательных результатов НМТ, которые сейчас видят участники в своих персональных кабинетах, предусмотрели отдельный этап. В его рамках обрабатывают, повторно проверяют и подробно анализируют все ответы всех участников каждой сессии тестирования.

Вниманию тех, кому нужно подать оригинал документа с результатами НМТ в зарубежное учебное заведение: вы можете заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения),

– напоминают в Центре.

Для поступления в вузы Украины этот документ не требуется.

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Когда была дополнительная сессия НМТ в 2026 году

11 мая начался дополнительный период регистрации на НМТ. Продолжался до 17 мая.

Дополнительные сессии НМТ будут проходить в этом году в течение 17 – 24 июля.

В них могут принять участие поступающие, которые: