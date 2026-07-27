Усі її учасники вже отримали свої офіційні результати за шкалою 100 – 200 балів. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Де шукати результати додаткової сесії НМТ-2026

Результати тестування розмістили в персональних кабінетах учасників НМТ 2026 року.

У вкладці "Результат НМТ-2026" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Нагадаємо, що сертифікат учасника НМТ також доступний у персональному кабінеті. Крім того, учасники та учасниці мають змогу завантажити картки результатів за предметами,

– інформують в УЦОЯО.

І додають, що нарахування тестових балів за виконання предметних тестів НМТ здійснюють відповідно до затверджених схем. Для визначення остаточних результатів НМТ, які зараз учасники бачать у своїх персональних кабінетах, передбачили окремий етап. У його межах обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування.

До уваги тих, кому потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти: ви маєте змогу замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи),

– нагадують у Центрі.

Для вступу до вишів України цього документа не потрібно.

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Коли була додаткова сесія НМТ у 2026 році

11 травня розпочався додатковий період реєстрації на НМТ. Тривав до 17 травня.

Додаткові сесії НМТ цьогоріч відбуватимуться протягом 17 – 24 липня.

У них можуть узяти участь вступники, які: