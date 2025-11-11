Как еще можно назвать белку, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения филолога Ксении Тараненко.

Как можно называть этого грызуна?

Эта прыткая рыжая красавица, жительница не только лесов, но и городских парков. Поэтому мы с детства привыкли наблюдать за ее поведением. А некоторые особи даже дают себя покормить. Для названия животного есть не одно название, но большинство знают ее как белку.

Задумывались ли вы, откуда взялось название "белка"? Это слово имеет праславянские корни – bělъka, образовано от bělъ ("белый"). Но не как обозначение цвета, а как обозначение ценности белый = ценный/драгоценный. Вероятно, сначала обозначали так не само животное, а его ценный светлый мех, который использовали для пошива теплой одежды.

В древних текстах встречаются варианты "белица", что тоже намекает на изысканность и ценность меха животного.

Однако в украинском языке существует еще одно, менее известное, но глубоко поэтическое слово – виверка, с ударением на первый слог. Оно происходит от праиндоевропейского корня wer- - "крутиться, вертеться". Идеально описывает поведение этого ловкого, суетливого существа, которое прыгает с ветки на ветку, как будто танцует в воздухе.

В советское время это слово было вытеснено и сохранилось как диалектизм или полонизм, потому что в польском языке именно так называют грызуна – wiewiórka.

Кто такая белка?

Белка или выверка обычная, имеет латинское название – Sciurus vulgaris. Это вид млекопитающих семейства виверровых, представитель надряда грызунов. Белки имеют красный, черный, коричневый или серый мех, с белым или кремовым брюшным окрасом. Имеют пушистый хвост и умеют ловко перемещаться по деревьям.

Итак, ссылаясь на словари, это животное может называться:

білка,

білиця,

вивірка,

вівериця,

веврик,

векша.

В Украине обитает четыре подвида этого животного:

Выверка украинская – к востоку от Днепра,

Выверка Кесслера – к западу от Днепра,

Выверка карпатская – в Карпатах,

Выверка телеутка - акклиматизирована в Крыму и в Подонцовье.

Поэтому, некоторые синонимы могут обозначать конкретный подвид белки. Слово "белка" – пример того, как язык сохраняет и внешность, и характер, и историческую ценность в названии.